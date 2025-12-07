Θα ανέβουν ή θα πέσουν; Τι θα γίνει με τις τιμές μετά τη συμφωνία–μαμούθ της Netflix

Η συμφωνία της Netflix για την εξαγορά του ιστορικού κινηματογραφικού στούντιο της Warner Brothers Discovery και των δημοφιλών δικτύων streaming HBO είναι μια πραγματική ιστορία ενός γιγάντιου κατακτητή, σχολιάζει το BBC.

Ωστόσο, με τις ρυθμιστικές αρχές και τους ανταγωνιστές να παραμένουν σε επιφυλακή, βρισκόμαστε μάλλον μόνο στην αρχή της ιστορίας.

Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, ακολουθούν πέντε βασικά πράγματα γύρω από την ιστορία εξαγοράς:

1. Η Netflix γίνεται ακόμα πιο ισχυρή

Η Netflix έχει προχωρήσει μπροστά στο Χόλιγουντ εδώ και χρόνια, ως η μεγαλύτερη υπηρεσία συνδρομητικού streaming στον κόσμο και ο μεγαλύτερος παραγωγός νέου περιεχομένου στην Καλιφόρνια.

Αλλά αυτή η συμφωνία - η μεγαλύτερη στον κλάδο εδώ και χρόνια - θα επιβεβαιώσει τη θέση της στην κορυφή, προσφέροντας στην εταιρεία μια λίστα με ισχυρούς τίτλους και ενισχύοντας την ήδη εντυπωσιακή παραγωγική της ικανότητα.

Όλα αυτά χωρίς να αναφέρουμε την τεράστια δύναμη των συνδρομητών της, καθώς η Netflix ετοιμάζεται να προσθέσει μερικούς από τους 128 εκατ. συνδρομητές του HBO στην ήδη ισχυρή βάση της που αριθμεί πάνω από 300 εκατομμύρια.

«Η Netflix είναι ήδη η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming και τώρα προσθέτει και το HBO Max σε αυτό και γίνεται αναμφισβήτητα αδιαμφισβήτητη», δήλωσε ο Mike Proulx, αντιπρόεδρος της εταιρείας ερευνών Forrester.

Η συμφωνία θα ενώσει αγαπημένες ιστορικές σειρές όπως Looney Tunes, Harry Potter and Friends και επιτυχίες του HBO όπως Succession, Sex and the City και Game of Thrones κάτω από την ίδια στέγη με τις λιγότερο συμβατικές παραγωγές του Netflix, όπως Stranger Things και KPop Demon Hunters.

Η εξαγορά περιλαμβάνει επίσης το TNT Sports εκτός ΗΠΑ.

2. Οι τιμές θα ανέβουν... ή θα πέσουν

Η Netflix ανέφερε ότι ελπίζει να ολοκληρώσει τη συμφωνία μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Ωστόσο, τα στελέχη της εταιρείας είναι επιφυλακτικά ως προς το πώς - ή αν - σκοπεύουν να ενσωματώσουν τη Warner Brothers και το εμβληματικό της brand HBO στην υπάρχουσα υπηρεσία Netflix.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Greg Peters, δήλωσε ότι το όνομα HBO είναι «πολύ ισχυρό» και θα προσφέρει στην εταιρεία «πολλές επιλογές», αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Netflix θα μπορούσε να συγκεντρώσει ταινίες και προγράμματα σε διαφορετικά πακέτα, αν και οι αναλυτές δηλώνουν ότι θα εκπλαγούν αν το brand HBO εξαφανιστεί εντελώς.

Ο αντίκτυπος στις τιμές είναι επίσης ασαφής.

Η κυριαρχία της Netflix θα μπορούσε να της επιτρέψει να χρεώνει περισσότερο τους πελάτες. Αλλά αν οι θεατές διαπιστώσουν ότι πληρώνουν για μία υπηρεσία streaming αντί για δύο, αυτό θα μπορούσε να τους κοστίσει λιγότερο.

3. Το streaming είναι το μέλλον και το Χόλιγουντ αισθάνεται παραγκωνισμένο

Η Warner Bros είναι ένα από τα στούντιο που καθόρισαν το Χόλιγουντ, δημιουργώντας κλασικές ταινίες όπως η Καζαμπλάνκα, Όσα παίρνει ο άνεμος και Ο Εξορκιστής.

Αλλά αυτή η εξαγορά είναι ένα παράδειγμα του πώς η χρυσή εποχή του κινηματογράφου έχει ξεθωριάσει.

Η πορεία είναι σαφής, δήλωσε ο Proulx της Forrester, το streaming είναι το μέλλον. «Με αυτή τη συμφωνία είναι πλέον επίσημο: τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης φτάνουν στο τέλος τους».

Η Netflix έχει υποσχεθεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί ταινίες στους κινηματογράφους, μια απόφαση που έχει κάποιο νόημα, καθώς θα αποκτήσει τα δικαιώματα της σειράς ταινιών DC με τους υπερήρωες όπως ο Σούπερμαν και ο Μπάτμαν, οι οποίες έχουν μεγάλη επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αλλά δεν πιστεύουν όλοι ότι αυτό θα παραμείνει προτεραιότητα.

Άλλωστε, νωρίτερα φέτος, ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Ted Sarandos, δήλωσε ότι θεωρεί την παρακολούθηση ταινιών στο σινεμά «ξεπερασμένη έννοια». Και η συγχώνευση αγγίζει ένα ευαίσθητο ζήτημα σε έναν κλάδο που ήδη αντιμετωπίζει περικοπές θέσεων εργασίας, μείωση των παραγωγών και την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο σκηνοθέτης του Τιτανικού, Τζέιμς Κάμερον, ήταν ένας από τους πολλούς στο Χόλιγουντ που υποδέχτηκαν τη συμφωνία με απογοήτευση, προειδοποιώντας λίγο πριν ανακοινωθεί ότι θα αποδειχθεί «καταστροφή» για τη βιομηχανία.

4. Η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι κάθε άλλο παρά βέβαιη. Πρώτον, η Warner Brothers Discovery πρέπει να ολοκληρώσει την απόσχιση των τμημάτων της επιχείρησής της που δεν πουλάει στη Netflix, συμπεριλαμβανομένων των CNN, Discovery και Eurosport.

Εν τω μεταξύ, η ανταγωνιστική Paramount Skydance, η οποία ήλπιζε να εξαγοράσει ολόκληρη τη Warner Brothers Discovery, ενδέχεται να προσπαθήσει να πείσει τους μετόχους ότι μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη εναλλακτική λύση.

Το μεγαλύτερο ερώτημα, ωστόσο, είναι αν η συμφωνία θα λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια μεγάλη πρόκληση.

Στην Ουάσιγκτον, αξιωματούχοι και από τα δύο κόμματα έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους στη συμφωνία, επικαλούμενοι ανησυχίες ότι θα οδηγήσει σε λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές και υψηλότερες τιμές.

Ο Sarandos δήλωσε ότι η Netflix, η οποία θα πρέπει να καταβάλει 5,8 δισ. δολάρια στη Warner Brothers σε περίπτωση που η συμφωνία δεν προχωρήσει, είναι «πολύ σίγουρη» ότι θα λάβει την έγκριση.

Αυτό θα εξαρτηθεί εν μέρει από τον τρόπο με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές θα ορίσουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον, δήλωσε ο Jonathan Barnett, καθηγητής στο Gould School of Law του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας.

Εάν οι ρυθμιστικές αρχές εξετάσουν μόνο το streaming, η αύξηση του μεριδίου αγοράς της Netflix θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές ανησυχίες. Ωστόσο, εάν οι ρυθμιστικές αρχές υιοθετήσουν έναν ευρύτερο ορισμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει την καλωδιακή και την τηλεοπτική μετάδοση, ακόμη και το YouTube ως ανταγωνιστές της Netflix, «οι ανησυχίες θα μειωθούν», ανέφερε.

5. Ο παράγοντας Ντόναλντ Τραμπ

Το ερώτημα που πλανάται πάνω από τη συζήτηση είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παρέμβει.

Η παρούσα κυβέρνηση έχει υποσχεθεί μια πιο ελαφριά ρυθμιστική προσέγγιση όσον αφορά τις συγχωνεύσεις.

Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει την εκτίμησή του για τους ιδιοκτήτες της Paramount Skydance, τον δισεκατομμυριούχο και δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Λάρι Έλισον και τον γιο του Ντέιβιντ, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την προσφορά για τη Warner Bros. Ο Τραμπ έχει πάντα δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από τις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ, αλλά ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι η αμερικανική κυβέρνηση βλεπει την προσφορά της Netflix για τη Warner Bros με «μεγάλο σκεπτικισμό».

Πηγή: skai.gr