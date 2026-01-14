Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως «το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Επίσης, σημειώνει ότι αν δεν το «κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν θα συμβεί».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Golden Dome που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας οδηγήσει στο να το αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ!

Από στρατιωτική άποψη, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία έχτισα κατά το πρώτο μου θητεία και τώρα ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – Ούτε καν κοντά!

Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».

«Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία, οι λαοί δεν εξαγοράζονται»

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τρίτης η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, απέρριψαν κατηγορηματικά κάθε εξωτερικής αξίωσης επί της Γροιλανδίας στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων.

Η Φρεντέρικσεν έθεσε τη στάση της Κοπεγχάγης σε επίπεδο θεμελιώδους αρχής, τονίζοντας ότι το ζήτημα υπερβαίνει τα όρια της Γροιλανδίας ή ακόμη και του Βασιλείου της Δανίας. «Δεν πρόκειται μόνο για τη Γροιλανδία ή για το Βασίλειο. Πρόκειται για το γεγονός ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία, ότι ένας λαός δεν μπορεί να αγοραστεί και ότι οι μικρές χώρες δεν πρέπει να φοβούνται τις μεγάλες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, η Δανία και η Γροιλανδία «δεν υπερασπίζονται μόνο τους εαυτούς τους, αλλά τη διεθνή τάξη πάνω στην οποία οι προηγούμενες γενιές έχτισαν τη δημοκρατία μας», επισημαίνοντας τον αδιαίρετο δεσμό που ενώνει τα μέρη του Δανικού Βασιλείου. Σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, η Δανή πρωθυπουργός απευθύνθηκε απευθείας στους πολίτες της Γροιλανδίας μέσω των τηλεοπτικών καμερών, λέγοντας: «Αγαπητοί συμπατριώτες μας στη Γροιλανδία, να γνωρίζετε ότι στεκόμαστε ενωμένοι».

Από την πλευρά του, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ξεκαθάρισε με σαφήνεια τη θέση της αυτόνομης περιοχής, δηλώνοντας ότι «η Γροιλανδία δεν θέλει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών». Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησής του παραμένει «ο ειρηνικός διάλογος, βασισμένος στη συνεργασία, με σεβασμό στη συνταγματική μας θέση, στο διεθνές δίκαιο, στο δικαίωμά μας στη γη μας και στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης».

Το «deal» που θα ικανοποιεί τον Τραμπ

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ο Τραμπ αναζητά πρωτίστως ένα πολιτικό τρόπαιο. Ένα πιθανό σενάριο θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυξημένες ευρωπαϊκές επενδύσεις στην ασφάλεια της Αρκτικής μέσω του ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ στον τομέα της εκμετάλλευσης κρίσιμων ορυκτών της Γροιλανδίας.

«Αν επανασυσκευάσεις έξυπνα την ασφάλεια της Αρκτικής, προσθέσεις τα κρίσιμα ορυκτά και βάλεις ένα μεγάλο φιόγκο από πάνω, υπάρχει πιθανότητα να υπογράψει», ανέφερε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος διπλωμάτης, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν αντίστοιχες δεσμεύσεις –όπως η αύξηση των αμυντικών δαπανών– είχαν λειτουργήσει κατευναστικά απέναντι στον Τραμπ.

Στο πεδίο της άμυνας, το έδαφος προετοιμάζεται ήδη. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, εξέλιξη που θα μπορούσε να καλύψει το πάγιο αίτημα του Τραμπ να επωμιστεί η Ευρώπη μεγαλύτερο βάρος για τη συλλογική άμυνα.

Στο οικονομικό σκέλος, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Αν και η Γροιλανδία διαθέτει σημαντικά αποθέματα κρίσιμων πρώτων υλών, η εκμετάλλευσή τους παραμένει περιορισμένη. Η ΕΕ σχεδιάζει, πάντως, να υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις της στο νησί στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σχήμα συν-επένδυσης που θα μπορούσε να δελεάσει την Ουάσιγκτον.

Ο φόβος της κατάρρευσης του ΝΑΤΟ

Πίσω από τις διαπραγματεύσεις κυριαρχεί ένας υπαρξιακός φόβος: μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση σε έδαφος που ανήκει σε χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα ισοδυναμούσε με το τέλος της μεταπολεμικής ευρωατλαντικής τάξης. «Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στη Συνθήκη του ΝΑΤΟ για επίθεση ενός συμμάχου σε άλλον», σημείωσε διπλωμάτης της Συμμαχίας, προειδοποιώντας ότι ένα τέτοιο σενάριο θα σήμαινε «το τέλος της συμμαχίας».

Την ίδια ανησυχία εξέφρασαν τόσο ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους όσο και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία δήλωσε ευθέως ότι «όλα θα σταματούσαν» σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να «παραδώσει» τη Γροιλανδία, διπλωματικές πηγές παραδέχονται ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι η διάσωση του ΝΑΤΟ. «Αυτό είναι σοβαρό – και η Ευρώπη φοβάται», σημείωσε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος διπλωμάτης, περιγράφοντας τη συγκυρία ως «σεισμική».

Έπειτα από χρόνια αποφυγής κάθε σχεδιασμού για το ενδεχόμενο αμερικανικής πίεσης, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με μια πραγματικότητα για την οποία δεν υπάρχει εγχειρίδιο. «Ξέρουμε πώς θα αντιδρούσαμε αν το έκανε η Ρωσία», παραδέχθηκε διπλωματική πηγή. «Με τις ΗΠΑ, όμως, είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα