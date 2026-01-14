Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κλειστός δασικός δρόμος λόγω κατολισθήσεων πετρών και όγκων χώματος

 14.01.2026 - 14:27
Κλειστός δασικός δρόμος λόγω κατολισθήσεων πετρών και όγκων χώματος

Λόγω κατολισθήσεων πετρών και όγκων χώματος, στην περιοχή Κάμπου, ο δασικός αγροτικός δρόμος Ξυσταρούδας – Κομιτητζιής, είναι κλειστός για όλα τα οχήματα.

Η ενημέρωση της Αστυνομίας
 

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.

