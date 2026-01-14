Κλειστός δασικός δρόμος λόγω κατολισθήσεων πετρών και όγκων χώματος

Λόγω κατολισθήσεων πετρών και όγκων χώματος, στην περιοχή Κάμπου, ο δασικός αγροτικός δρόμος Ξυσταρούδας – Κομιτητζιής, είναι κλειστός για όλα τα οχήματα.