Πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν εντός 24 ωρών, βλέπουν Ευρωπαίοι – Αποσύρονται στρατεύματα από βάσεις

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν ορισμένο προσωπικό από καίριες βάσεις στην περιοχή, λόγω του αυξημένου κινδύνου. Η κίνηση έρχεται μετά από δηλώσεις ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει γειτονικές χώρες πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί στο Ιράν.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή, με τον έναν να εκτιμά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει λάβει απόφαση να επέμβει, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει σαφή το εύρος και το χρονοδιάγραμμα.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι αποχωρήσεις προσωπικού από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, γίνονται «σε απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν ότι σε μέρος του προσωπικού δόθηκε εντολή να αποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις μαζικής εκκένωσης, όπως είχε συμβεί λίγες ώρες πριν από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα πέρυσι.

Κλιμάκωση απειλών και προειδοποιήσεις της Τεχεράνης

Η κλιμάκωση έρχεται ενώ η ιρανική ηγεσία προσπαθεί να καταστείλει τη σοβαρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία. Η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για επέμβαση υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά τις τελευταίες ημέρες με επέμβαση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Σε συνέντευξή του στο CBS News την Τρίτη, δεσμεύθηκε για «πολύ σκληρή δράση» εάν το Ιράν προχωρήσει σε εκτελέσεις διαδηλωτών. Παράλληλα, κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να καταλάβουν θεσμούς, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια έρχεται».

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει ζητήσει από περιφερειακά κράτη – από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία – να αποτρέψουν μια αμερικανική επίθεση. Προειδοποίησε ότι αμερικανικές βάσεις στις χώρες αυτές θα αποτελέσουν στόχο εάν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απευθείας επαφές μεταξύ του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί και του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ έχουν ανασταλεί.

Οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του προκεχωρημένου αρχηγείου της Κεντρικής Διοίκησης στο Κατάρ και του αρχηγείου του 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν.

Αιματηρή καταστολή, συλλήψεις και διεθνείς αντιδράσεις

Η ροή πληροφοριών από το εσωτερικό του Ιράν παραμένει περιορισμένη λόγω μπλακάουτ στο διαδίκτυο.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA ανακοίνωσε ότι έχει επαληθεύσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 2.403 διαδηλωτών και 147 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση. Ιρανός αξιωματούχος έκανε λόγο για περισσότερους από 2.000 νεκρούς, ενώ άλλη οργάνωση ανεβάζει τον αριθμό πάνω από τους 2.600.

Ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, δήλωσε ότι το Ιράν «ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει τέτοιας κλίμακας καταστροφή», κατηγορώντας ξένους εχθρούς.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε την κατάσταση «τη βίαιη καταστολή στην πιο ακραία μορφή της στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ένοπλους τρομοκράτες». Παρά το εύρος της εξέγερσης, Δυτικός αξιωματούχος εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν φαίνεται να βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι ο μηχανισμός ασφαλείας παραμένει υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τη HRANA, έχουν πραγματοποιηθεί 18.137 συλλήψεις. Η κουρδική οργάνωση Hengaw ανέφερε ότι 26χρονος διαδηλωτής, ο Ερφάν Σολτανί, επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν η ποινή εκτελέστηκε.