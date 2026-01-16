VIDEO: Τρόμος στη Νεκρή Ζώνη με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας - Επεισοδιακή καταδίωξη με... τετράτροχες

Η Υπηρεσία Θήρας ενημερώνει ότι χθες, λίγο μετά τις 18:00, έλαβε πληροφορία για πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας λαγών με τετράτροχες μοτοσυκλέτες, στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μάμμαρι – Δένειας, εντός της Νεκρής Ζώνης.

Δείτε βίντεο ΕΔΩ

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Αρχικά η Υπηρεσία μας κινητοποιήθηκε με δύο περίπολα, τα οποία ενισχύθηκαν στη συνέχεια με ακόμη δύο. Οι τετράτροχες μοτοσυκλέτες εντοπίστηκαν από τα μέλη της Υπηρεσίας μας και καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για ανακοπή και έλεγχο τους.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μία εκ των μοτοσυκλετών καταδιώχθηκε, ενώ η δεύτερη κατευθύνθηκε προς τις κατεχόμενες περιοχές. Λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων της περιοχής —ανοικτή και πεδινή έκταση με καλλιεργημένα και λασπωμένα χωράφια — που καθιστούν την ανακοπή τετράτροχων μοτοσυκλετών εξαιρετικά δύσκολη, τα μέλη της Υπηρεσίας συνέχισαν με επιμονή τις προσπάθειές τους χωρίς όμως επιτυχία.



Από την παρακολούθηση των κινήσεων των υπόπτων, εντοπίστηκε σημείο, εντός της Νεκρής Ζώνης, όπου τα ύποπτα πρόσωπα είχαν αποκρύψει τα θηράματα που παράνομα θήρευσαν. Αργότερα, μέλη της Υπηρεσίας μας, σε έλεγχο που διεξήγαγαν στο πιο πάνω σημείο εντόπισαν, σε νάιλον σακούλια, τέσσερις φρεσκοσκοτωμένους λαγούς οι οποίοι κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.



Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί, με στόχο τον εντοπισμό πρόσθετων στοιχείων ή τεκμηρίων.