ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Τρόμος στη Νεκρή Ζώνη με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας - Επεισοδιακή καταδίωξη με... τετράτροχες

 16.01.2026 - 16:36
Η Υπηρεσία Θήρας ενημερώνει ότι χθες, λίγο μετά τις 18:00, έλαβε πληροφορία για πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας λαγών με τετράτροχες μοτοσυκλέτες, στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μάμμαρι – Δένειας, εντός της Νεκρής Ζώνης.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Αρχικά η Υπηρεσία μας κινητοποιήθηκε με δύο περίπολα, τα οποία ενισχύθηκαν στη συνέχεια με ακόμη δύο. Οι τετράτροχες μοτοσυκλέτες εντοπίστηκαν από τα μέλη της Υπηρεσίας μας και καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για ανακοπή και έλεγχο τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μία εκ των μοτοσυκλετών καταδιώχθηκε, ενώ η δεύτερη κατευθύνθηκε προς τις κατεχόμενες περιοχές. Λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων της περιοχής —ανοικτή και πεδινή έκταση με καλλιεργημένα και λασπωμένα χωράφια — που καθιστούν την ανακοπή τετράτροχων μοτοσυκλετών εξαιρετικά δύσκολη, τα μέλη της Υπηρεσίας συνέχισαν με επιμονή τις προσπάθειές τους χωρίς όμως επιτυχία.

Από την παρακολούθηση των κινήσεων των υπόπτων, εντοπίστηκε σημείο, εντός της Νεκρής Ζώνης, όπου τα ύποπτα πρόσωπα είχαν αποκρύψει τα θηράματα που παράνομα θήρευσαν. Αργότερα, μέλη της Υπηρεσίας μας, σε έλεγχο που διεξήγαγαν στο πιο πάνω σημείο εντόπισαν, σε νάιλον σακούλια, τέσσερις φρεσκοσκοτωμένους λαγούς οι οποίοι κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί, με στόχο τον εντοπισμό πρόσθετων στοιχείων ή τεκμηρίων.

 

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Την Δευτέρα η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για Νίκο Σύκα - Τα σενάρια

ΔΗΣΥ: Την Δευτέρα η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για Νίκο Σύκα - Τα σενάρια

  •  16.01.2026 - 17:24
Συναγερμός για τη γρίπη: Επτά θάνατοι – Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας

Συναγερμός για τη γρίπη: Επτά θάνατοι – Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας

  •  16.01.2026 - 15:40
Γιώργος Βασιλείου: Συγκινεί η σύζυγος του, Ανδρούλλα - «Έχασα έναν άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία»

Γιώργος Βασιλείου: Συγκινεί η σύζυγος του, Ανδρούλλα - «Έχασα έναν άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία»

  •  16.01.2026 - 17:00
VIDEO: Τρόμος στη Νεκρή Ζώνη με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας - Επεισοδιακή καταδίωξη με... τετράτροχες

VIDEO: Τρόμος στη Νεκρή Ζώνη με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας - Επεισοδιακή καταδίωξη με... τετράτροχες

  •  16.01.2026 - 16:36
«Δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν» – Οι Επίτροποι περπάτησαν στην Πράσινη Γραμμή και κατάλαβαν

«Δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν» – Οι Επίτροποι περπάτησαν στην Πράσινη Γραμμή και κατάλαβαν

  •  16.01.2026 - 14:15
Αυξήσεις συντάξεων από Ιανουάριο - «Ψίχουλα» για χιλιάδες ηλικιωμένους

Αυξήσεις συντάξεων από Ιανουάριο - «Ψίχουλα» για χιλιάδες ηλικιωμένους

  •  16.01.2026 - 14:37
Ξυλοδαρμός καθηγήτριας σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα: Προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον του μαθητή - Λεπτομέρειες για το περιστατικό

Ξυλοδαρμός καθηγήτριας σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα: Προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον του μαθητή - Λεπτομέρειες για το περιστατικό

  •  16.01.2026 - 13:16
Επιδείνωση του καιρού από το Σάββατο - Ολες οι λεπτομέρειες

Επιδείνωση του καιρού από το Σάββατο - Ολες οι λεπτομέρειες

  •  16.01.2026 - 14:02

