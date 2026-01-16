ΔΗΣΥ: Την Δευτέρα η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για Νίκο Σύκα - Τα σενάρια

Η εισήγηση αυτή προέκυψε μετά την καταγγελία της συντρόφου του για περιστατικό ξυλοδαρμού, καταγγελία η οποία στη συνέχεια αποσύρθηκε, όπως η ίδια δήλωσε, λόγω της ψυχολογικής πίεσης που υπέστη, στοιχείο που καταγράφεται και στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέμενε προηγουμένως την καθοδήγηση των νομικών του συμβούλων και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Νίκου Σύκα. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου, το μεσημέρι της Πέμπτης, ότι η ασυλία πρέπει να αρθεί προκειμένου να ληφθεί ανακριτική κατάθεση από τον βουλευτή, αποφασίστηκε τελικά η σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου για τη Δευτέρα, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση.

Τα σενάρια

Σύμφωνα με ένα σενάριο, ο ΔΗΣΥ ενδέχεται να επιλέξει να διαχωρίσει την ποινική διερεύνηση από την κοινοβουλευτική ιδιότητα, επιτρέποντας στον βουλευτή να παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, επικαλούμενος το τεκμήριο αθωότητας. Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να θεωρηθεί θεσμικά συνεπής, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει πολιτικό κόστος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης κοινωνικής ευαισθησίας σε ζητήματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Ένα δεύτερο, πιο αυστηρό σενάριο, θέλει την ηγεσία του ΔΗΣΥ να προχωρεί σε αποβολή του Νίκου Σύκα από την κοινοβουλευτική ομάδα, στέλνοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα μηδενικής ανοχής και επιχειρώντας να θωρακίσει το κόμμα από περαιτέρω φθορά. Μια τέτοια απόφαση, ωστόσο, θα αποτελούσε βαρύ προηγούμενο και θα απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς, τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Υπάρχει, τέλος, και το ενδιάμεσο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ο βουλευτής θα τεθεί σε ένα άτυπο καθεστώς αποστασιοποίησης από την κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς επίσημη αποβολή, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Το σενάριο αυτό, αν και πολιτικά πιο «εύκαμπτο», ενδέχεται να παρατείνει την αβεβαιότητα και να διατηρήσει το θέμα στην επικαιρότητα.