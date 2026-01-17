Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

To παχύφυτο που φέρνει τύχη, αφθονία και θετική ενέργεια, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι

 17.01.2026 - 09:35
To παχύφυτο που φέρνει τύχη, αφθονία και θετική ενέργεια, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι

Kαλή τύχη, αγάπη, πλούτος και αφθονία. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ευχές που κάνουμε με την έλευση κάθε νέου έτους. Σύμφωνα με το Feng Shui, υπάρχει ένα φυτό που θεωρείται σύμβολο όλων αυτών των εννοιών και αξίζει μια θέση στο σαλόνι μας ή το γραφείο.

Το φυτό που συνδέεται με την ευημερία

Το φυτό Crassula ovata ή κρασούλα ή νεφρίτης είναι γνωστό και ως «φυτό της τύχης» και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φυτά του Feng Shui, καθώς πιστεύεται ότι προσελκύει υλικό πλούτο, χρήματα, καλή τύχη, αγάπη και αφθονία. Πρόκειται για ένα αειθαλές παχύφυτο με στρογγυλά, χυμώδη φύλλα που θυμίζουν νομίσματα, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, που προέρχεται από τη Νότια Αφρική.

Παράλληλα, λέγεται ότι βοηθά στη μείωση των εντάσεων στον χώρο όπου βρίσκεται, είτε πρόκειται για το σπίτι είτε για το γραφείο, συμβάλλοντας στην αρμονία, την κατανόηση και την εσωτερική ηρεμία.

Πού να τοποθετήσετε το φυτό Crassula ovata

Σύμφωνα με τους κανόνες του Feng Shui, η ιδανική θέση για το φυτό είναι ο νοτιοανατολικός τομέας του σπιτιού, που συνδέεται με τον πλούτο.

Αποφύγετε την τοποθέτησή του σε μπάνιο, κουζίνα ή υπνοδωμάτιο, καθώς η υγρασία, η θερμότητα και η ενέργεια ξεκούρασης δεν θεωρούνται κατάλληλες.

Ιδανικά σημεία είναι:

  • η είσοδος του σπιτιού, για να ενισχύσει τη ροή χρημάτων και θετικής ενέργειας.
  • ο χώρος εργασίας ή το γραφείο, για πρόοδο και επαγγελματική ανάπτυξη.

Ακόμη και ένας φωτεινός διάδρομος μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά, αρκεί να υπάρχει φυσικό φως.

Πώς «ενεργοποιείται» η δύναμή του

Λέγεται ότι η ενέργεια του φυτού νεφρίτη ενεργοποιείται καλύτερα όταν ξεκινά τη ζωή του μικρό, ώστε να «μεγαλώνει» μαζί με την ευημερία του σπιτιού.

Οι γλάστρες από φυσικά υλικά, όπως πηλός ή κεραμικό, θεωρούνται ιδανικές. Ένα από τα πιο γνωστά τελετουργικά του Feng Shui είναι να θάψετε ένα νόμισμα στο χώμα της γλάστρας κατά τη φύτευση, ως σύμβολο αφθονίας.

Φροντίδα και ευεξία για το φυτό – και τον χώρο σας

Ως παχύφυτο, ο νεφρίτης δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα:

Θερμοκρασία: Ιδανικά γύρω στους 15°C. Αναπτύσσεται άριστα σε εσωτερικό χώρο.

Φως: Χρειάζεται φως και λίγο άμεσο ήλιο, αλλά όχι υπερβολή, ειδικά το καλοκαίρι.

Πότισμα: Μόνο όταν το χώμα στεγνώσει. Το υπερβολικό νερό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του.

Λίπανση: Μία ή δύο φορές τον μήνα την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Η καλή φροντίδα του φυτού δεν αφορά μόνο την αισθητική. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Feng Shui, όσο καλύτερα φροντίζουμε το φυτό, τόσο πιο αρμονική γίνεται και η ενέργεια του χώρου μας.

Ένα φυτό με συμβολισμό ζωής

Το φυτό Crassula ovata είναι ένα ζωντανό σύμβολο ανάπτυξης, σταθερότητας και ευημερίας. Και ίσως, μέσα από τη φροντίδα του, να μας θυμίζει ότι η αφθονία, υλική και συναισθηματική, χρειάζεται χρόνο, υπομονή και αγάπη για να ανθίσει.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

 

 

