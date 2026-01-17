Πέθανε η Ανθούλλα Φρίξου Γιάγκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - «Καλό Ταξίδι» - Δείτε φωτογραφία

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση, «Καλό Ταξίδι κ. Ανθούλλα μας, αιωνία σου η μνήμη, ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει!».

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα, στις 12:30 μ.μ.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 12:00 μ.μ.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Στροβόλου, πλησίον του Κ - Cineplex.

