Πέθανε η Ανθούλλα Φρίξου Γιάγκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - «Καλό Ταξίδι» - Δείτε φωτογραφία

Σοβαρό τροχαίο: Κρίσιμα 64χρονος - Έχασε τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου του και προσέκρουσε τοίχο
Σε κρίσιμη κατάσταση 64χρονος μετά από οδική σύγκρουση.
Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση, «Καλό Ταξίδι κ. Ανθούλλα μας, αιωνία σου η μνήμη, ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει!».
Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα, στις 12:30 μ.μ.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 12:00 μ.μ.
Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Στροβόλου, πλησίον του Κ - Cineplex.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις