Πέθανε η Ανθούλλα Φρίξου Γιάγκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - «Καλό Ταξίδι» - Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε η Ανθούλλα Φρίξου Γιάγκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - «Καλό Ταξίδι» - Δείτε φωτογραφία

 17.01.2026 - 10:34
Πέθανε η Ανθούλλα Φρίξου Γιάγκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - «Καλό Ταξίδι» - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε συγγενείς, φίλους καθώς και στον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Αγίου Δημητρίου, η είδηση του θανάτου της Ανθούλλας Φρίξου Γιάγκου.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση, «Καλό Ταξίδι κ. Ανθούλλα μας, αιωνία σου η μνήμη, ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει!».

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα, στις 12:30 μ.μ.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 12:00 μ.μ.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Στροβόλου, πλησίον του Κ - Cineplex.

Δείτε φωτογραφία:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

