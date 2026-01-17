Ο Έλον Μασκ διεκδικεί 134 δισ. δολάρια από OpenAI και Microsoft ως αθέμιτα κέρδη

Η OpenAI κέρδισε μεταξύ 65,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 56,43 δισεκατομμύρια ευρώ) και 109,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 94,26 δισεκατομμύρια ευρώ) από τις συνεισφορές του Μασκ από τη συμμετοχή του στην ίδρυση της OpenAI από το 2015, ενώ η Microsoft κέρδισε μεταξύ 13,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 11,46 δισεκατομμυρίων ευρώ ) και 25,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 21,63 δισεκατομμυρίων ευρώ) ανέφερε στο ίδιο δικαστικό έγγραφο ο Μασκ πριν από τη διεξαγωγή της δίκης κατά των δύο εταιριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ