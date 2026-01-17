Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΧάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες - Σε εξέλιξη οι έρευνες
ΔΙΕΘΝΗ

Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες - Σε εξέλιξη οι έρευνες

 17.01.2026 - 14:59
Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρχές της Ινδονησίας διεξάγουν σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα έρευνες για το εντοπισμό ενός μικρού αεροσκάφους με 11 επιβαίνοντες, με το οποίο έχασαν επαφή ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσαν υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της αεροπορικής εταιρείας Indonesia Air Transport, είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, αφού απογειώθηκε από το Γιογκιακάρτα, στη νήσο Ιάβα, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

Η επαφή χάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας).

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, δήλωσε πως ομάδες έχουν αναπτυχθεί σε μια ορεινή ζώνη της περιοχής Μάρος, σε απόσταση περίπου 42 χιλιομέτρων από την επαρχιακή πρωτεύουσα Μακασάρ, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους.

Στις έρευνες στο έδαφος και από αέρος συμμετέχουν η πολεμική αεροπορία, η αστυνομία και εθελοντές, συμπληρώνεται.

Ο Αντί Σουλτάν, ο διευθυντης επιχειρήσεων της υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μακασάρ, διευκρίνισε, από την πλευρά του, ότι ένα ελικόπτερο και ντρόουν έχουν σταλεί στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν το αεροσκάφος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα και οι υπεραγορές λόγω της δημόσιας αργίας
Νοσηλεύτρια στη Φλόριντα καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου θετού γιου της - Τους έπιασε στα πράσα ο πατέρας του αγοριού
Πέθανε η Ανθούλλα Φρίξου Γιάγκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - «Καλό Ταξίδι» - Δείτε φωτογραφία
Από τα «Χρυσά Διαβατήρια» το 2020 στο Videogate του 2026 - Η Κύπρος ενώπιον της «ανοσίας στο σκάνδαλο»
Στις φλόγες μάντρα αυτοκινήτων - Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, οχήματα golf και jetski
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Ιανουαρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

 17.01.2026 - 14:39
Επόμενο άρθρο

Τζένη Μελιτά: Στην πιο natural εκδοχή της – Στο σαλόνι της με φυσικά μαλλιά και χωρίς μακιγιάζ

 17.01.2026 - 15:12
«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η νεκρώσιμη ακολουθία για τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου. Η ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

  •  17.01.2026 - 15:22
Στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα ο Κόμπος

Στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα ο Κόμπος

  •  17.01.2026 - 15:30
Νέοι τριγμοί στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κάλεσε Τουρκία, Αίγυπτο, Κατάρ στο συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και το Ισραήλ ανησυχεί

Νέοι τριγμοί στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κάλεσε Τουρκία, Αίγυπτο, Κατάρ στο συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και το Ισραήλ ανησυχεί

  •  17.01.2026 - 15:45
Από τα «Χρυσά Διαβατήρια» το 2020 στο Videogate του 2026 - Η Κύπρος ενώπιον της «ανοσίας στο σκάνδαλο»

Από τα «Χρυσά Διαβατήρια» το 2020 στο Videogate του 2026 - Η Κύπρος ενώπιον της «ανοσίας στο σκάνδαλο»

  •  17.01.2026 - 07:46
Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

  •  17.01.2026 - 14:39
Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες - Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  17.01.2026 - 14:59
Φέρνει Κύπρο δυνατό όνομα από την Τζένοα! Το αποκάλυψε ο Ντι Μάρτζιο...

Φέρνει Κύπρο δυνατό όνομα από την Τζένοα! Το αποκάλυψε ο Ντι Μάρτζιο...

  •  17.01.2026 - 14:05
«Δεν θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο»: Κραυγή αγωνίας από άντρα που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

«Δεν θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο»: Κραυγή αγωνίας από άντρα που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

  •  17.01.2026 - 14:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα