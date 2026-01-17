Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νέοι τριγμοί στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κάλεσε Τουρκία, Αίγυπτο, Κατάρ στο συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και το Ισραήλ ανησυχεί

 17.01.2026 - 15:45
Νέους τριγμούς προκαλεί στη Μέση Ανατολή η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να καλέσει ως μέλη του συμβουλίου ειρήνης για τη Γάζα τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, και της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, καθώς και ανώτερους διπλωμάτες του Κατάρ.

«Στις 16 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπό την ιδιότητά του ως ιδρυτικός πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε επιστολή με την οποία προσκάλεσε τον Πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Παράλληλα ο Μιλέι ανακοίνωσε ότι έλαβε «την πρόσκληση για την Αργεντινή να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης». «Η Αργεντινή θα στέκεται πάντα στο πλευρό των χωρών που αντιμετωπίζουν με θάρρος την τρομοκρατία, που υπερασπίζονται τη ζωή και την περιουσία και που προωθούν την ειρήνη και την ελευθερία. Είναι τιμή για εμάς να μοιραζόμαστε μια τόσο μεγάλη ευθύνη» πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ


«Εκτιμώ την επιστολή του Εξοχότατου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις αξιόλογες προσπάθειές του να εδραιώσει τα θεμέλια της ειρήνης και της σταθερότητας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και την εκτίμηση που εξέφρασε για τον καίριο ρόλο της Αιγύπτου στην υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», έγραψε ο Ελ-Σίσι στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Όπως επισημαίνουν οι Times of Israel η συμμετοχή επιφανών αξιωματούχων από το Κατάρ και την Τουρκία — δύο χώρες που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα — είναι πιθανό να προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Ιερουσαλήμ, αλλά αποδεικνύει τη χρησιμότητά τους στα μάτια του Τραμπ, ο οποίος έχει επαινέσει τις ικανότητές τους να πείσουν τη Χαμάς να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Στη σύνθεση περιλαμβάνονται επίσης ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, καθήκοντα Ύπατου Εκπροσώπου για τη Γάζα αναλαμβάνει ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Τη διοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα αναλαμβάνει ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Την ίδια ώρα, η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που συγκροτήθηκε πρόσφατα για να διοικήσει προσωρινά τη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε το έργο της στο Κάιρο, παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, όπως ανέφερε μέλος της στο Γαλλικό Πρακτορείο. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Νικολάι Μλαντένοφ, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό του ρόλο στη διαδικασία.


Το έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας θα βασιστεί κυρίως στο αιγυπτιακό, αραβοϊσλαμικό σχέδιο, το οποίο υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025 με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Άλι Σάαθ, μιλώντας στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο al-Qahera News. Το σχέδιο προβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς τη μεταφορά των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων της, σε αντίθεση με παλαιότερες προτάσεις της αμερικανικής πλευράς.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

