Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike Online«Μωρό μου, μην κουνηθείς»: Γυναίκα ξύπνησε και βρήκε τεράστιο πύθωνα κουλουριασμένο στο στήθος της
LIKE ONLINE

«Μωρό μου, μην κουνηθείς»: Γυναίκα ξύπνησε και βρήκε τεράστιο πύθωνα κουλουριασμένο στο στήθος της

 17.01.2026 - 16:26
«Μωρό μου, μην κουνηθείς»: Γυναίκα ξύπνησε και βρήκε τεράστιο πύθωνα κουλουριασμένο στο στήθος της

Όταν η Rachel Bloor ξύπνησε το βράδυ της Δευτέρας στο κρεβάτι της στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, ένιωσε κάτι βαρύ στο στήθος της. Αρχικά, υπέθεσε ότι ήταν ο σκύλος της και πήγε να τον χαϊδέψει, μέχρι που ένιωσε κάτι λείο και γλιτσερό. Μισοκοιμισμένη και τρομαγμένη κρύφτηκε κάτω από τα σκεπάσματα, μέχρι που ο σύντροφός της άναψε το φως και επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους του ζευγαριού.

«"Μωρό μου, μην κουνηθείς. Έχεις πάνω σου ένα πύθωνα 2,5 μέτρων", μου είπε», θυμήθηκε η Bloor μιλώντας στο BBC.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να απομακρυνθούν τα σκυλιά από τον χώρο. «Σκέφτηκα ότι αν το Δαλματίας μου συνειδητοποιούσε ότι υπάρχει φίδι στο σπίτι... θα γινόταν σφαγή».

Αφού έβαλε τα σκυλιά σε ασφαλές μέρος έξω από το δωμάτιο – και με τον σύζυγό της στο πλευρό της – η Bloor άρχισε να «ξετυλίγεται» από τα σκεπάσματα και το τεράστιο φίδι που καθόταν πάνω της. «Προσπαθούσα να βγω από κάτω από τα σκεπάσματα... και σκεφτόμουν: "Συμβαίνει στα αλήθεια αυτό; Είναι τόσο παράξενο"».

Πιστεύει ότι το φίδι, το οποίο αναγνώρισε ως έναν μη δηλητηριώδη πύθωνα του χαλιού (carpet python), είχε μπει από το παράθυρο δίπλα στο κρεβάτι της και είχε καταλήξει πάνω της.

Μόλις απελευθερώθηκε από τον πύθωνα, άρχισε να τον σπρώχνει για να βγει ξανά από το παράθυρο. «Ήταν τόσο μεγάλος που, παρόλο που είχε κουλουριαστεί πάνω μου, μέρος της ουράς του ήταν ακόμα έξω από το παράθυρο».

Πύθωνας - Αυστραλία

Μέρος της ουράς του πύθωνα βρισκόταν έξω από το παράθυρο.

«Τον άρπαξα, [και] ακόμα και τότε δεν φαινόταν να έχει τρομάξει ιδιαίτερα για να φύγει. Απλώς κουνιόταν λίγο».

Παρόλο που ένας τεράστιος πύθωνας καθόταν πάνω της, η Bloor δεν ταράχτηκε καθόλου, έχοντας μεγαλώσει σε μια έκταση γεμάτη φίδια. «Νομίζω ότι αν είσαι ήρεμος, είναι και αυτά ήρεμα», εξήγησε.

«Αν όμως ήταν ένας φρύνος - ένα από τα πιο επιβλαβή και άσχημα παράσιτα της Αυστραλίας - τότε θα ήταν άλλη ιστορία», είπε. «Δεν τα αντέχω, μου προκαλούν αναγούλα. Αν ήταν φρύνος, θα με είχε τρομάξει».

Η περιπέτεια της Bloor είχε αίσιο τέλος, καθώς κατάφερε να βγάλει τον πύθωνα από το παράθυρο χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Οι πύθωνες του χαλιού είναι κοινοί στις παράκτιες περιοχές της Αυστραλίας. Συνήθως τρέφονται με μικρά ζώα, όπως πουλιά.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα και οι υπεραγορές λόγω της δημόσιας αργίας
Νοσηλεύτρια στη Φλόριντα καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου θετού γιου της - Τους έπιασε στα πράσα ο πατέρας του αγοριού
Πέθανε η Ανθούλλα Φρίξου Γιάγκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - «Καλό Ταξίδι» - Δείτε φωτογραφία
Από τα «Χρυσά Διαβατήρια» το 2020 στο Videogate του 2026 - Η Κύπρος ενώπιον της «ανοσίας στο σκάνδαλο»
Στις φλόγες μάντρα αυτοκινήτων - Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, οχήματα golf και jetski
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Ιανουαρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταρρακτώδεις βροχές σε περιοχές της Λευκωσίας - Περιορισμένη ορατότητα στους δρόμους

 17.01.2026 - 16:02
Επόμενο άρθρο

Έπεσαν πυροβολισμοί έξω από την Αστυνομία στη Λάρνακα - Άγρια συμπλοκή και τραυματίες

 17.01.2026 - 16:32
«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η νεκρώσιμη ακολουθία για τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου. Η ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

  •  17.01.2026 - 15:22
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο όπου έπεσαν πυροβολισμοί - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο όπου έπεσαν πυροβολισμοί - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

  •  17.01.2026 - 16:57
Στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα ο Κόμπος

Στην Αίγυπτο για συνάντηση με τον ομόλογό του και τριμερή με Ελλάδα ο Κόμπος

  •  17.01.2026 - 15:30
Νέοι τριγμοί στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κάλεσε Τουρκία, Αίγυπτο, Κατάρ στο συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και το Ισραήλ ανησυχεί

Νέοι τριγμοί στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κάλεσε Τουρκία, Αίγυπτο, Κατάρ στο συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και το Ισραήλ ανησυχεί

  •  17.01.2026 - 15:45
Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

  •  17.01.2026 - 14:39
Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες - Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  17.01.2026 - 14:59
Φέρνει Κύπρο δυνατό όνομα από την Τζένοα! Το αποκάλυψε ο Ντι Μάρτζιο...

Φέρνει Κύπρο δυνατό όνομα από την Τζένοα! Το αποκάλυψε ο Ντι Μάρτζιο...

  •  17.01.2026 - 14:05
«Δεν θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο»: Κραυγή αγωνίας από άντρα που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

«Δεν θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο»: Κραυγή αγωνίας από άντρα που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

  •  17.01.2026 - 14:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα