Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata – Η χρηματική επιβάρυνση μετά τη λήξη της προθεσμίας

Ο λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κουππής, μιλώντας στο ThemaOnline έδωσε σημαντικές οδηγίες για τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας αναφορικά με όσους έχουν αερόσακους Takata.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 11 Μαρτίου, στις 12:00 τα μεσάνυχτα. «Δεν θα δοθεί καμία παράταση, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία»

Τι ισχύει για τους αερόσακους Takata

Ο Κύριος Κουππής αναφέρθηκε στους οδηγούς που επηρεάζονται από τις ανακλήσεις, κυρίως λόγω των αερόσακων Takata.

Όπως υπογράμμισε, «εάν δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα οκτώ μηνών από την ημερομηνία ενημέρωσης για την ανάκληση λόγω αερόσακων Takata, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προχωρήσουν στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας. Αντίθετα, για όσους έχει παρέλθει το χρονικό όριο των οκτώ μηνών, δεν είναι δυνατή η ανανέωση, καθώς το όχημα δεν διαθέτει ενεργό πιστοποιητικό καταλληλότητας. Όσο αφορά αυτούς που δεν τους έκλεισαν ακόμα ραντεβού για αλλαγή αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ ισχύουν τα ίδια, διότι η νομοθεσία είναι μία»

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως εξήγησε, «θα πρέπει πρώτα να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού αερόσακου, να ακολουθήσει επανέλεγχος σε τεχνικό κέντρο ελέγχου και στη συνέχεια να προχωρήσει η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας»

Χρηματική επιβάρυνση

Μεταξύ άλλων, ο λειτουργός του ΤΟΜ επισήμανε ότι «όταν περάσει η λήξη της προθεσμίας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση ύψους 10 ευρώ, καθώς και προσαύξηση 10% στο οφειλόμενο ποσό»

Υπενθυμίζεται ότι για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας απαιτείται:

– Πιστοποιητικό καταλληλότητας

– Ασφάλεια

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας ολοκληρώνεται με την εμφάνιση της οθόνης «Εκτύπωση Άδειας Κυκλοφορίας», στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, εντός στρογγυλού πλαισίου, ο μήνας και το έτος εκπνοής της ισχύος της άδειας και ο αριθμός εγγραφής του οχήματος. Στην περίπτωση που η διαδικασία δεν φτάσει μέχρι την εν λόγω οθόνη και υπάρξει διακοπή για οποιονδήποτε λόγο, τότε η διαδικασία θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να επαναληφθεί.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι το ΤΟΜ έχει προχωρήσει σε βελτίωση του μηχανογραφικού συστήματος πληρωμών, με επιπλέον επίπεδο ελέγχου έκδοσης των αδειών, βάσει των πληρωμών που πραγματοποιούνται

Το ΤΟΜ συμβουλεύει τους πολίτες να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους έγκαιρα και, σε κάθε περίπτωση, να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το 2025 και δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2026, θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος. Η ακινητοποίηση μπορεί να γίνει και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ. Εάν δεν δηλωθεί η ακινητοποίηση του οχήματος συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας του οχήματος.

Οχήματα, για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2025 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα, θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ, εκτός εάν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το 2025 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2026 μέχρι τις 23:59 της 11.03.2026.

Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α), συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, προκειμένου να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εξαιρούνται:

(α) οχήματα που ανήκουν σε πρεσβείες

(β) ιδιωτικά λεωφορεία των πολυτέκνων

(γ) οχήματα που ανήκουν στα λατομεία

(δ) παλαιά οχήματα (αντίκες) με ειδική άδεια (που καταβάλλουν το ποσό των €25)

(ε) οχήματα που ανήκουν στα Ηνωμένα Έθνη

(στ) οχήματα που ανήκουν σε άλλους οργανισμούς με κωδικό εξαίρεσης 04 (και δεν κατέχουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα του Τμήματος), για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για την καταβολή των τελών της άδειας κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη χρήση του διαδικτύου μπορούν να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ) για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους που είναι καταχωρημένα στο μητρώο του ΤΟΜ, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση (π.χ. ενημέρωση για ανακλήσεις) σχετικά με τα οχήματά τους.