ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαγικές εικόνες από το Βερεγγάρια - Ντύθηκε στα λευκά από τα χιόνια - Δείτε βίντεο

 22.01.2026 - 11:29
Το Βερεγγάρια ντύθηκε στα λευκά και το τοπίο γύρω του μεταμορφώθηκε σε μια εικόνα σπάνιας ομορφιάς.

Το χιόνι απλώθηκε απαλά πάνω στην πέτρα, στα δέντρα και στις στέγες, αγκαλιάζοντας το ιστορικό ξενοδοχείο και αναδεικνύοντας τη διαχρονική του αρχοντιά. Μέσα στη σιωπή του χειμώνα, η φύση και η ιστορία συναντιούνται, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σχεδόν ονειρική.

Η σπάνια αυτή χιονόπτωση δεν ήταν απλώς ένα φυσικό φαινόμενο· ήταν μια υπενθύμιση ότι η αναγέννηση έρχεται με υπομονή, φροντίδα και βαθύ σεβασμό στον τόπο. Το Βερεγγάρια, ένας ζωντανός θρύλος του Τροόδους, συνεχίζει το ταξίδι της αποκατάστασής του, κρατώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του και κοιτάζοντας ταυτόχρονα προς το μέλλον.

Μέσα στο χιονισμένο σκηνικό, το ξενοδοχείο μοιάζει να αφηγείται ξανά την ιστορία του — μια ιστορία πολυτέλειας, παράδοσης και αρμονικής συνύπαρξης με τη φύση. Κάθε νιφάδα που πέφτει μοιάζει να γράφει μια νέα σελίδα, προαναγγέλλοντας την επιστροφή της «βασίλισσας» του Τροόδους, πιο λαμπερής από ποτέ.

Δείτε το βίντεο

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by build. better. future (@bbf.world)

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και θα έχει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

