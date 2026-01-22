COOKNOOK: Εδώ που η καθημερινότητα αποκτά εκλεκτές γεύσεις και ποιότητα

Αν αγαπάτε το καλό φαγητό, τα εκλεκτά κρασιά και τα ποιοτικά υλικά που ανεβάζουν γευστικά κάθε πιάτο, τότε το COOKNOOK είναι το νέο must destination που πρέπει να γνωρίσετε.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο specialty food delicatessen στην Κύπρο, όπου η υψηλή ποιότητα και η γαστρονομική αυθεντικότητα συναντούν την καθημερινότητα κάθε λάτρη της καλής κουζίνας.

Ένας προορισμός για κάθε γευστικό ταξιδιώτη

Το COOKNOOK ξεχωρίζει για την προσεκτικά επιλεγμένη του γκάμα προϊόντων από όλο τον κόσμο — ιδανική για τους λάτρεις της μαγειρικής, αλλά και για επαγγελματίες chef. Ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος όπου θα βρείτε κατηγορίες προϊόντων, όπως:

Κρέας & Πουλερικά: Βοδινό, Wagyu και Kobe, γαλλικά πουλερικά Earnest Soulard, ακόμα και burgers βοδινού ή κοτόπουλου.

Ψάρια & Θαλασσινά: Σολομός Hiddenfjord από τα Νησιά Φερόε.

Κατεψυγμένα Ethnic & Snacks: Από παραδοσιακά ethnic προϊόντα μέχρι ποιοτικά σνακ διεθνών brands.

Ζυμαρικά & Ρύζια: Συμπεριλαμβάνοντας αυθεντικά ιταλικά ζυμαρικά Mancini.

Σάλτσες & Μπαχαρικά: Μεγάλη συλλογή αφιερωμένη στο seasoning κάθε πιάτου.

Τρούφες, Μαρινάδες & Τυριά Gourmet: Εκλεκτοί συνδυασμοί για ιδιαίτερες γεύσεις.

Εξαιρετική συλλογή κρασιών — από επιλεγμένους παραγωγούς, πολλά από τα οποία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω του COOKNOOK στην Κύπρο.

H γεύση έρχεται στην πόρτα σας

Με καταστήματα στη Λευκωσία (Στρόβολος) και στο Παραλίμνι (Κάππαρης), το COOKNOOK προσφέρει επίσης την δυνατότητα παραγγελίας online, για όσους προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους από την άνεση του σπιτιού τους, για κάθε ξεχωριστή στιγμή.

Πρόγραμμα προνομιών COOKNOOK

Για μια πιο ευχάριστη εμπειρία αγορών, υπάρχει διαθέσιμο πρόγραμμα προνομίων, μέσω της δωρεάν εφαρμογής COOKNOOK. Τα μέλη του προγράμματος προνομίων, απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια, δώρα και προσφορές σε κάθε τους αγορά. Ως welcome gift, για νέα μέλη, προσφέρεται 20% έκπτωση σε μια αγορά.

Η εμπειρία Cook n' Taste

Το COOKNOOK δεν σταματά στην πώληση προϊόντων. Μέσα από τα Cook n' Taste Cooking Classes, μπορεί ο καθένας να ανακαλύψει την τέχνη της μαγειρικής, με καθοδήγηση από επαγγελματία σεφ, γνωρίζοντας και χρησιμοποιώντας παράλληλα προϊόντα από την επιλεγμένη γκάμα του COOKNOOK. Επιπλέον, η ιστοσελίδα τους προσφέρει Signature Recipes, όπως Ribeye με σάλτσα πιπεριού ή Risotto με μανιτάρια και ελληνική γραβιέρα, δίνοντας έμπνευση για δημιουργικά πιάτα στο σπίτι.

Τοπικές παρουσίες με προσωπικότητα

Το flagship κατάστημα βρίσκεται στη Λευκωσία, επί της οδού Ιφιγενείας 72, Στρόβολος. Ένα δεύτερο κατάστημα COOKNOOK λειτουργεί και στο Παραλίμνι έτοιμο να εξυπηρετήσει επί τόπου τους καταναλωτές. Το ambient του χώρου, η αισθητική του περιβάλλοντος και το έμπειρο προσωπικό του, συμβάλλουν στη μοναδική εμπειρία περιήγησης, σε εκλεκτά προϊόντα και γεύσεις από όλο τον κόσμο.

Στον κόσμο του fine food, όπου η ποιότητα μετράει όσο και η γεύση, το COOKNOOK καταφέρνει να συνδυάσει τις δύο αυτές αξίες με τρόπο που να είναι προσιτός, ενδιαφέρων και πάντα γευστικός. Είτε ψάχνετε για εξειδικευμένα προϊόντα, για μια δώρο επιλογή, για high-end θαλασσινά, είτε για ένα καλό κρασί για το Σαββατοκύριακο, εδώ — πραγματικά θα βρείτε τα πάντα.

Πληροφορίες: