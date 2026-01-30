Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η στασιμότητα στο Κυπριακό, το λιμάνι Λάρνακας και ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης

Η «Αλήθεια» κάτω από τον τίτλο «Ανοικτή σύγκρουση θεσμών για τον φορέα», γράφει στο κύριο της θέμα πως ξέσπασε κρίση από την άρνηση του Γενικού Λογιστή να καταθέσει στοιχεία για τον Φορέα. Αλλού, γράφει πως το Πακιστάν έσπασε τη σιωπηλή διαδικασία με σχόλια μη θετικά για την Κύπρο σε σχέση με την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από το ΣΑ του ΟΗΕ. Σε άλλο της θέμα γράφει για αντιπαράθεση ιερέα με υποστηρικτές Τυχικού.

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Προβληματισμός για τη στασιμότητα» γράφει στο κύριο του θέμα πως οι ατέρμονες συζητήσεις των δύο ηγετών εγκλώβισαν και απονεύρωσαν τη διαδικασία για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Σε άλλο του θέμα γράφει πως με το ένα πόδι στο κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη Άλμα, βρίσκεται η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Αλλού, γράφει πως σε κίνδυνο είναι τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών μέσα από το λογισμικό του ΓεΣΥ.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ηφαίστειο η Λάρνακα για τα έργα» γράφει πως αναβρασμός επικρατεί ξανά στην πόλη της Λάρνακας μετά το ναυάγιο της ανάπτυξης για το λιμάνι και τη μαρίνα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλού, γράφει πως ο Υπουργός Εσωτερικών μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος μετά την έρευνα που ξεκίνησε η Αστυνομία για τις καταγγελίες για κακοποίηση της συζύγου του. Σε άλλο του θέμα γράφει ότι Κούρδοι και Κύπριοιο κατήγγειλαν σε διαδήλωση στη Λευκωσία τα εγκλήματα πολέμου από το συριακό καθεστώς.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Ξεχασμένες σοροί στο νεκροτομείο», γράφει στο κύριο της θέμα πως στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας στοιβάζονται σοροί αλλοδαπών έως και πέντε χρόνια κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων. Αλλού, γράφει για σκάνδαλο εκατομμυρίων στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης με το νέο τραπεζικό πληροφοριακό σύστημα. Σε άλλο της θέμα δημοσιεύει φωτογραφία από τη χθεσινή συγκέντρωση στη Λευκωσία Κούρδων και Κυπρίων και το μήνυμα αλληλεγγύης στη Ροζάβα.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail”, στο κύριο της θέμα με τίτλο «Στο στόχαστρο οι ιδιωτικές επαγγελματικές αναθέσεις πρώην Υπουργού», γράφει πως Βουλευτές ζητούν απαντήσεις για τον ρόλο των συμβουλευτικών υπηρεσιών του Γιώργου Λακκοτρύπη. Αλλού, γράφει για την αναβολή μιας ημέρας για την ψήφιση της ανανέωσης της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από το ΣΑ του ΟΗΕ. Σε άλλο της θέμα, γράφει πως το Νέο Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς θα είναι έτοιμο το 2028, όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Γνώμη» γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «Στόχος η φθορά των συνειδήσεων για να διατηρούν την κυριαρχία τους», πως με τις πολιτικές τους τα κόμματα της Δεξιάς και Ακροδεξιάς βυθίζουν τη χώρα όλο και πιο βαθιά στη σήψη και τη διαφθορά. Σε άλλο της θέμα γράφει πως ο υπόκοσμος κυβερνά μέσα από τις φυλακές. Αλλού, γράφει για «ξέπλυμα» Φειδία με ανόητα επιχειρήματα.

Η εβδομαδιαία «Το Ποντίκι» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Κυπριακό - λάθος η πρόταση για έγγραφο»συγκλίσεων» και γράφει ότι είναι λάθος η πρόταση ΠτΔ για έγγραφο συγκλίσεων προτού εξεταστεί η συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αλλού αναφέρεται σε δημοσκόπηση στην Ελλάδα που δίνει προβάδισμα στη ΝΔ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο μπλε φεγγάρι και πότε θα δούμε το επόμενο.