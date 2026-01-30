Θα μας «πνίξει» η σκόνη: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αυτή τη μέρα πέφτει η θερμοκρασία

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αρχικά πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά. Τις μεταμεσονύκτιες ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και χιόνι ή χιονόνερο, στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης, στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια, αλλά στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές και χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ τη νύκτα πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, από το απόγευμα και μετά.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, στα δυτικά, ή και λίγο χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, μέχρι τη Δευτέρα, παραμένοντας πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά την Τρίτη θα σημειώσει πτώση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά, για να πλησιάσει τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 13 εκατοστά.