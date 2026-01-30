Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘα μας «πνίξει» η σκόνη: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αυτή τη μέρα πέφτει η θερμοκρασία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα μας «πνίξει» η σκόνη: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αυτή τη μέρα πέφτει η θερμοκρασία

 30.01.2026 - 22:15
Θα μας «πνίξει» η σκόνη: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αυτή τη μέρα πέφτει η θερμοκρασία

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, κατά διαστήματα αυξημένη, μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα.

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αρχικά πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά. Τις μεταμεσονύκτιες ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και χιόνι ή χιονόνερο, στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης, στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια, αλλά στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές και χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ τη νύκτα πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, από το απόγευμα και μετά.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, στα δυτικά, ή και λίγο χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, μέχρι τη Δευτέρα, παραμένοντας πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά την Τρίτη θα σημειώσει πτώση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά, για να πλησιάσει τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 13 εκατοστά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO
Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
Θρήνος στην Κοφίνου μετά τον θάνατο του 55χρονου - Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος
VIDEO: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κάθριν Ο’Χάρα - «Το τέλος μιας αγαπημένης εποχής»
Βίντεο προκάλεσε σάλο: ΑμεΑ δεν είχε χώρο να παρκάρει λόγω.. περιπολικού - «Κάνει ότι θέλει η Αστυνομία...»
Σε αυξημένη επιφυλακή τα σχολεία στην Κύπρο: Έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης γρίπης - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
VIDEO: Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα

 30.01.2026 - 21:50
ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

Tις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό το φως των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, ανέλυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στο Ζάγκρεμπ, της Κροατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

  •  30.01.2026 - 19:49
Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

  •  30.01.2026 - 07:14
Θρήνος στην Κοφίνου μετά τον θάνατο του 55χρονου - Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος

Θρήνος στην Κοφίνου μετά τον θάνατο του 55χρονου - Δείτε εικόνα από τη σκηνή του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος

  •  30.01.2026 - 20:37
Νέα ένταση στον Δήμο Λάρνακας: Εισήγηση Βύρα για πώληση τεμαχίου στο παραλιακό μέτωπο παρά προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Νέα ένταση στον Δήμο Λάρνακας: Εισήγηση Βύρα για πώληση τεμαχίου στο παραλιακό μέτωπο παρά προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

  •  30.01.2026 - 16:49
Υπόθεση Φαίδωνος: Επιβεβαιώνει τη λήψη επιστολής η Αστυνομία - «Βρίσκεται υπό εξέταση»

Υπόθεση Φαίδωνος: Επιβεβαιώνει τη λήψη επιστολής η Αστυνομία - «Βρίσκεται υπό εξέταση»

  •  30.01.2026 - 18:42
VIDEO: Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα

VIDEO: Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα

  •  30.01.2026 - 21:50
Από το Faces of Death στη λοβοτομή της ενσυναίσθησης

Από το Faces of Death στη λοβοτομή της ενσυναίσθησης

  •  30.01.2026 - 20:04
VIDEO: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κάθριν Ο’Χάρα - «Το τέλος μιας αγαπημένης εποχής»

VIDEO: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κάθριν Ο’Χάρα - «Το τέλος μιας αγαπημένης εποχής»

  •  30.01.2026 - 21:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα