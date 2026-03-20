Wi-Fi: Γιατί συνιστούν την τοποθέτηση ενός κέρματος στην κορυφή του router και σε τι χρησιμεύει
 20.03.2026 - 08:34
Mπορεί ένα απλό κέρμα να αλλάξει την εμπειρία του Wi-Fi στο σπίτι;

Αυτό υποστηρίζουν πολλοί χρήστες που τοποθετούν ένα νόμισμα πάνω στο router τους, πιστεύοντας ότι βελτιώνει τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Το κόλπο αυτό έχει γίνει viral, αλλά τι λένε οι ειδικοί για την αποτελεσματικότητά του;

Η λογική πίσω από το «τρικ του νομίσματος» είναι απλή: το μέταλλο μπορεί να λειτουργεί σαν μικρή κεραία ή να σταθεροποιεί το router, εμποδίζοντας την κίνησή του σε πολύ ελαφριά μοντέλα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η τοποθέτηση του νομίσματος δεν αποσκοπεί στη βελτίωση του σήματος, αλλά απλώς στο να σταθεροποιηθεί η συσκευή και να μειωθούν οι πιθανές διακοπές από κίνηση των καλωδίων

Ενισχύει ή βλάπτει το Wi-Fi η τοποθέτηση κέρματος;

Ωστόσο, οι ειδικοί στον τομέα των δικτύων και της τεχνολογίας προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι ένα νόμισμα βελτιώνει πραγματικά την ταχύτητα ή την κάλυψη του Wi-Fi.

Μάλιστα, σημειώνουν ορισμένους κινδύνους:

Μηδαμινό αποτέλεσμα: Το μέγεθος ενός νομίσματος είναι πολύ μικρό για να επηρεάσει τις ραδιοκυματοσυχνότητες 2,4 GHz ή 5 GHz του Wi-Fi.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης: Η τοποθέτηση αντικειμένων πάνω στο router μπορεί να εμποδίσει τον αερισμό, μειώνοντας την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Αρνητική παρεμβολή: Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν πολλά νομίσματα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα, θα μπορούσαν να μπλοκάρουν το σήμα αντί να το βελτιώσουν, δημιουργώντας «νεκρά σημεία» στο σπίτι.

Συμπέρασμα; Το κόλπο του νομίσματος είναι περισσότερο μια δημοφιλής τεχνολογική «φολκλόρ» λύση, παρά μια αποδεδειγμένη μέθοδος βελτίωσης του Wi-Fi.

Για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σπίτι, οι ειδικοί προτείνουν να επικεντρωθούν σε πιο αποτελεσματικές λύσεις, όπως σωστή τοποθέτηση του router, χρήση ενισχυτών σήματος, ή αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Πηγή: iefimerida.gr

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες δεν ήταν μια τυπική διπλωματική τοποθέτηση. Ήταν μια κίνηση με σαφή πολιτικό βάρος, υψηλό συμβολισμό και, κυρίως, στρατηγική στόχευση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, όχι ως ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ως ζωντανό πολιτικό και κυριαρχικό ζήτημα.

