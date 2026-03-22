Έφτασαν στο αεροδρόμιο με προϊόντα 50 χιλιάδων ευρώ - Προσπάθησαν να αποφύγουν τον έλεγχο και την... πάτησαν -Φωτογραφίες

Στις αποσκευές και των δύο επιβατών εντοπίστηκαν αφορολόγητα πολυτελή εμπορεύματα μεγάλης χρηματικής αξίας, τα οποία παρέλειψαν να δηλώσουν για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων.

Συγκεκριμένα:

· Στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκε πολυτελές ρολόι χεριού αξίας CHF36,800 ελβετικών φράγκων (περίπου €40,000 ευρώ). Αφού εισπράχθηκαν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ύψους €7,664.22 πλέον χρηματικής επιβάρυνσης €766.42 έγινε αποδεκτή η πρόταση του επιβάτη για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €3,070 ευρώ.

· Στις αποσκευές του δεύτερου επιβάτη εντοπίστηκε πολυτελές ρολόι χεριού αξίας CHF8,600 ελβετικών φράγκων (περίπου €9,400 ευρώ) καθώς και ρουχισμός και υποδήματα για σκι συνολικής αξίας CHF4,149 ελβετικών φράγκων (περίπου €4,500 ευρώ). Αφού εισπράχθηκαν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ύψους €3,305.07 πλέον χρηματικής επιβάρυνσης €330.51 έγινε αποδεκτή η πρόταση του επιβάτη για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €1,320 ευρώ