H μαγική φράση που μπορεί να ηρεμήσει ένα θυμωμένο παιδί ή έναν οργισμένο έφηβο

 23.03.2026 - 07:48
Ένα νήπιο που κλαίει στο διάδρομο του σούπερ μάρκετ, με μια μαμά σε απόγνωση που προσπαθεί να το ηρεμήσει. Ένα παιδί που φοιτά στο δημοτικό και δε θέλει να κάνει τα μαθήματά του. Ένας έφηβος που αντιδρά όταν του απαγορεύσετε να βγει επειδή είναι τιμωρία. Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι περιπτώσεις, εκτός από τον θυμό; Μια φράση που μπορεί να βάλει τέλος στην ανησυχία τους.

Αυτή η φράση, σύμφωνα με τον ψυχολόγο, Δρ. Jeffrey Bernstein, Ph.D., κάνει θαύματα και μπορεί να κατευνάσει τον θυμό ενός παιδιού οποιασδήποτε ηλικίας, και είναι εξαιρετικά απλή: «Καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένος/η αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ για σένα».

Όπως εξηγεί εκτενώς στο άρθρο του στο Psychology Today, αν και η συγκεκριμένη πρόταση φαίνεται απλοϊκή, έχει βαθιά ψυχολογική δύναμη. Ουσιαστικά, πετυχαίνει τρία πράγματα ταυτόχρονα:

αναγνωρίζει τα συναισθήματά τους,
διαβεβαιώνει ότι δεν είναι μόνα τους,
δημιουργεί χώρο για να ηρεμήσουν χωρίς να νιώθουν ότι τα κρίνουν.

Γιατί η φράση θεωρείται αποτελεσματική;

Επικυρώνει τα συναισθήματά τους: Όταν ένα παιδί είναι θυμωμένο, συχνά αισθάνεται ότι δεν το καταλαβαίνουν, το αγνοούν ή ότι είναι αδύναμο. Με την παραπάνω φράση, δείχνετε ότι τα συναισθήματά του έχουν σημασία. Τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες, συχνά νιώθουν μεγαλύτερη ένταση, όταν αισθάνονται ότι κανείς δεν τα ακούει. Η επικύρωση των συναισθημάτων τους το αποτρέπει αυτό.

Προσφέρει ασφάλεια αντί για αντίσταση: Ο θυμός συχνά καλύπτει υποκείμενα συναισθήματα φόβου, θλίψης ή απογοήτευσης. Αντί λοιπόν, να τα διορθώσετε, λέγοντας «Ηρέμησε!» ή «Μην αντιδράς υπερβολικά!», η φράση λειτουργεί κατευναστικά.

Προτρέπει τη σύνδεση αντί για τον έλεγχο: Προσφέροντας απλώς την παρουσία και την υποστήριξή σας, μετατοπίζετε τη δυναμική από μια πάλη εξουσίας σε μια ευκαιρία για σύνδεση.

Τι θα πρέπει να προσέξετε

Παραμείνετε ήρεμοι: Ο τόνος της φωνής σας έχει σημασία. Μιλήστε με καλοσύνη, όχι με εκνευρισμό.
Χρησιμοποιήστε σωστά τη γλώσσα του σώματος: Γονατίστε μπροστά στα μικρότερα παιδιά και αφήστε χώρο στους εφήβους ή τους ενήλικες, αν χρειάζεται.
Δώστε τους χρόνο: Μπορεί να μην ανταποκριθούν αμέσως, αλλά θα θυμούνται τα λόγια σας.
Συνεχίστε όταν είναι έτοιμα: Βοηθήστε τα παιδιά να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους και να βρουν λύσεις αφού ηρεμήσουν.
Συμπέρασμα

Αυτή η φράση δεν θα εξαφανίσει μαγικά κάθε κρίση ή στιγμή θυμού, αλλά δημιουργεί τα θεμέλια για την εμπιστοσύνη, τον συναισθηματικό έλεγχο και τη σύνδεση. Με την πάροδο του χρόνου, το παιδί σας, ανεξάρτητα από την ηλικία του, θα μάθει ότι είστε ένα ασφαλές καταφύγιο ακόμα και στις χειρότερες στιγμές του. Και αυτό μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά, καταλήγει ο ειδικός.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες
Τζόκερ: Βρέθηκε τυχερός και γέμισε τις... τσέπες του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο
Καταιγιστικές εξελίξεις: Αυτό είναι το μαχαίρι της άγριας δολοφονίας του τραγουδιστή - Δείτε φωτογραφία
Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια
Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες
Οδηγοί προσοχή: Κλειστό τμήμα λεωφόρου λόγω του θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποια περιοχή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

38 εκατ. τόνοι... αλατιού - Το «βουνό» που δεν έπρεπε να υπάρχει και συνεχίζει να μεγαλώνει

 23.03.2026 - 07:43
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ: Βρέθηκε τυχερός και γέμισε τις... τσέπες του - Πόσα κέρδισε και που παίχτηκε το δελτίο

 23.03.2026 - 07:57
Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

  •  23.03.2026 - 06:58
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

  •  23.03.2026 - 06:31
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  23.03.2026 - 06:24
ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

  •  23.03.2026 - 06:19
LIVE: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για Ορμούζ πλησιάζει στη λήξη του

LIVE: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για Ορμούζ πλησιάζει στη λήξη του

  •  23.03.2026 - 06:14
Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

  •  23.03.2026 - 06:21
Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

  •  23.03.2026 - 06:22
Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

  •  23.03.2026 - 06:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα