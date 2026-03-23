Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκ στην κοινωνία: Νέα περιστατικά βίας κατά εκπαιδευτικών - Απειλές, βρισιές και πρόκληση ζημιών σε περιουσία τους τόσο από μαθητές όσο και από γονείς

 23.03.2026 - 16:16
Η ΟΕΛΜΕΚ καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά περιστατικά επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς, που καταγράφηκαν πρόσφατα σε Γυμνάσια και Λύκεια της Λεμεσού και της Λάρνακας, όπου εκπαιδευτικοί έγιναν στόχος λεκτικών επιθέσεων, απειλών, απόπειρας άσκησης σωματικής βίας και πρόκλησης ζημιών στην περιουσία τους από γονείς και μαθητές εντός του σχολικού χώρου.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρεται συγκεκριμένα σε πρόσφατο περιστατικό στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια του οποίου, σύμφωνα με την οργάνωση «γονέας εισήλθε στο σχολείο και προέβη σε ύβρεις, σοβαρές απειλές και απόπειρα σωματικής επίθεσης κατά εκπαιδευτικού, ενώ παρόμοια ανησυχητικά περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες σχολικές μονάδες των δύο πόλεων».

Κάνει λόγο πως «τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές», σημειώνοντας ότι «πλήττουν ευθέως το κύρος του δημόσιου σχολείου, διαμορφώνουν κλίμα φόβου και ανασφάλειας και υπονομεύουν την παιδαγωγική αποστολή της εκπαίδευσης».

«Η ασφάλεια των εκπαιδευτικών και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι αδιαπραγμάτευτη», αναφέρει η Οργάνωση.

Η ΟΕΛΜΕΚ απαιτεί την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων από το ΥΠΑΝ και την Αστυνομία, την ουσιαστική ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας στα σχολεία και την άμεση κατάρτιση και εφαρμογή σαφών και δεσμευτικών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση περιστατικών βίας από γονείς ή τρίτους κατά εκπαιδευτικών.

«Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας είναι αναγκαία, αλλά προϋποθέτει αλληλοσεβασμό, διάλογο και τήρηση της νομιμότητας. Καμία μορφή βίας ή εκφοβισμού εις βάρος εκπαιδευτικών δεν θα γίνει ανεκτή», αναφέρει.

Εκφράζει, τέλος, την πλήρη στήριξή της προς τους εκπαιδευτικούς και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά το σοβαρό αυτό ζήτημα, διασφαλίζοντας την προστασία της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος διαφωνεί με τον Μεντιλίμπαρ - Βίντεο

 23.03.2026 - 16:12
Επόμενο άρθρο

Αγριεύει ο καιρός απόψε: Καταιγίδες με χαλάζι και πτώση θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

 23.03.2026 - 16:19
Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  23.03.2026 - 15:43
  •  23.03.2026 - 13:28
  •  23.03.2026 - 15:57
  •  23.03.2026 - 15:08
  •  23.03.2026 - 15:20
  •  23.03.2026 - 14:00
  •  23.03.2026 - 15:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα