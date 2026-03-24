Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες: Ανοικτές οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Σάββατο για τις εκλογικές λίστες
Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες: Ανοικτές οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Σάββατο για τις εκλογικές λίστες

 24.03.2026 - 09:10
Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες: Ανοικτές οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Σάββατο για τις εκλογικές λίστες

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία προετοιμασίας για τις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, με το Υπουργείο Εσωτερικών να θέτει τον μηχανισμό του σε πλήρη εγρήγορση προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες στην εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο (γραφείο Παραλιμνίου) θα παραμείνουν εκτάκτως ανοικτά το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, εξυπηρετώντας όσους επιθυμούν να εγγραφούν ή να δηλώσουν συμμετοχή για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η κρίσιμη προθεσμία για κάθε νέα εγγραφή ή αλλαγή στον εκλογικό κατάλογο εκπνέει οριστικά την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026. Για τον σκοπό αυτό, την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, οι Επαρχιακές Διοικήσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και το Υπουργείο Εσωτερικών θα επεκτείνουν το ωράριό τους μέχρι τις 5 το απόγευμα. Παράλληλα, η ψηφιακή πύλη για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει προσβάσιμη για τους δικαιούχους μέχρι και τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, προσφέροντας μια τελευταία ευκαιρία στους αναποφάσιστους και τους αργοπορημένους.

​Δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές κάλπες έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας άνω των 18 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο το τελευταίο εξάμηνο, περιλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων κατόχων ταυτότητας της Δημοκρατίας με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους που συμπληρώνουν το 18ο έτος τους μέχρι και την ημέρα των εκλογών, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους οπωσδήποτε μέχρι τις 2 Απριλίου. Σημειώνεται ότι για τους νέους έως 25 ετών η διαδικασία είναι απλοποιημένη, καθώς οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας elections.gov.cy, ενώ για τους υπόλοιπους διατίθενται έντυπα σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης και τα Κυπριακά Ταχυδρομεία.

​Όσον αφορά τους Κύπριους του εξωτερικού, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο. Ωστόσο, η ενεργοποίηση των κέντρων αυτών εξαρτάται άμεσα από το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων, καθώς απαιτείται η υποβολή δήλωσης από τουλάχιστον τριάντα εκλογείς ανά εκλογική περιφέρεια σε κάθε πόλη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφέρουν τα στοιχεία τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού είτε ψηφιακά είτε μέσω των Πρεσβειών και Προξενείων της Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα της συμμετοχής τους στην κορυφαία δημοκρατική διαδικασία από τον τόπο διαμονής τους.

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχεται το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που επιχειρούν να χαράξουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Την ώρα που η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ανεβάζει τους τόνους, το θέμα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται.

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

  •  24.03.2026 - 06:33
Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες: Ανοικτές οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Σάββατο για τις εκλογικές λίστες

Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες: Ανοικτές οι Επαρχιακές Διοικήσεις και το Σάββατο για τις εκλογικές λίστες

  •  24.03.2026 - 09:10
