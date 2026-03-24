Έκκληση για βοήθεια: 50 γαϊδουράκια κινδυνεύουν από έλλειψη τροφής

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «ALPHA Καλημέρα», ο ιδιοκτήτης της μονάδας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες φροντίδας των ζώων, κυρίως όσον αφορά την επαρκή σίτισή τους.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των κατοίκων να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές και να εξασφαλίσουν βοήθεια, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς τα ζώα παραμένουν χωρίς την απαραίτητη τροφή.

Η τοπική κοινωνία απευθύνει πλέον δημόσια έκκληση για άμεση παρέμβαση των κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία των ζώων. Παράλληλα, καλούνται πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν με ζωοτροφές ή άλλου είδους βοήθεια, να ανταποκριθούν στην ανάγκη.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα