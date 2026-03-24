ΑρχικήΚοινωνίαΈκκληση για βοήθεια: 50 γαϊδουράκια κινδυνεύουν από έλλειψη τροφής
Έκκληση για βοήθεια: 50 γαϊδουράκια κινδυνεύουν από έλλειψη τροφής

 24.03.2026 - 09:30
Έκκληση προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αλλά και προς το κοινό απευθύνουν κάτοικοι και παράγοντες της περιοχής των Κελοκεδάρων, με στόχο την άμεση εξασφάλιση τροφής για περίπου 50 γαϊδουράκια που διαμένουν σε φάρμα κοντά στη Μονή της Παναγίας του Σίντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «ALPHA Καλημέρα», ο ιδιοκτήτης της μονάδας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες φροντίδας των ζώων, κυρίως όσον αφορά την επαρκή σίτισή τους.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των κατοίκων να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές και να εξασφαλίσουν βοήθεια, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς τα ζώα παραμένουν χωρίς την απαραίτητη τροφή.

Η τοπική κοινωνία απευθύνει πλέον δημόσια έκκληση για άμεση παρέμβαση των κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία των ζώων. Παράλληλα, καλούνται πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν με ζωοτροφές ή άλλου είδους βοήθεια, να ανταποκριθούν στην ανάγκη.

Viral βίντεο με επτά σκυλιά που δραπέτευσαν πριν φαγωθούν – Περπάτησαν 17 χιλιόμετρα πίσω στα σπίτια τους

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχεται το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που επιχειρούν να χαράξουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Την ώρα που η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ανεβάζει τους τόνους, το θέμα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται.

