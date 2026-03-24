Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί

 24.03.2026 - 09:37
Μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτυπώνει το αληθινό πρόσωπο της ακρίβειας και της φτώχειας στην Κύπρο του 2026, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης αλλά και οργή.

Μέσα από τη γνωστή σελίδα «ΠΟΥ ΠΗΓΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ», εργαζόμενος γονιός περιγράφει με τον πιο ωμό τρόπο την καθημερινή της επιβίωση, αποδομώντας το αφήγημα της ευημερίας.

​Εξομολογείται πως αναγκάζεται να κρύβεται από τους συναδέλφους του την ώρα του διαλείμματος, προκειμένου να αποφύγει τις αμήχανες ερωτήσεις για το γεγονός ότι δεν έχει μαζί της ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Η αιτία πίσω από αυτή την κίνηση είναι συγκλονιστική, καθώς ο γονιός επιλέγει να μείνει νηστικός για να εξασφαλίσει ότι το παιδί του θα έχει το απαραίτητο γεύμα.

«Προτιμώ να το δώσω στον κοπελούδι μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στην Κύπρο του σήμερα, κάποια μέλη της οικογένειας καταλήγουν να στερούνται ακόμα και την τροφή για να επιβιώσουν τα υπόλοιπα.

​Η μαρτυρία συνεχίζεται με μια σκληρή ανάλυση της οικονομικής πραγματικότητας, όπου μισθοί των 1.000 και 1.200 ευρώ αποδεικνύονται πλέον ανεπαρκείς για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες.

Ο γονιός κάνει λόγο για μια κοινωνία όπου ο μισός πληθυσμός βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, ενώ ο εφιάλτης των δόσεων και ο κίνδυνος απώλειας της πρώτης κατοικίας πνίγουν κάθε ελπίδα. Το άγχος της καθημερινότητας και η αδυναμία προσφοράς των βασικών αγαθών δεν εξαντλούν μόνο τις αντοχές, αλλά απειλούν πλέον και τη συνοχή των ίδιων των οικογενειών.

​«Κουραστήκαμε, μέρα με τη μέρα είναι όλο και χειρότερα», καταλήγει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη σε υποστατικό στη Λεμεσό με το «καλημέρα» - Οι πρώτες πληροφορίες
Καιρός: Είναι άστατος, όχι και τόσο πολύ - Πώς θα παρελάσουμε την 25η Μαρτίου – Πόσα εκατοστά έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Μαρτίου - Ποιου ιερομάρτυρα τιμάται η μνήμη
Πένθος για Ελληνίδα τραγουδίστρια - Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο της πρόσωπο
Υπενθύμιση σε οδηγούς: Λήγει η παράταση για τις άδειες κυκλοφορίας – Πόσοι ανανέωσαν και ο «κίνδυνος» της τελευταίας στιγμής
«Στο τραπέζι» τα στεγαστικά δάνεια – Κρίσιμη συζήτηση στην επιτροπή προσφύγων για επιδότηση επιτοκίων και δικαιούχους

 

 

 

Έκκληση για βοήθεια: 50 γαϊδουράκια κινδυνεύουν από έλλειψη τροφής

 24.03.2026 - 09:30
Video: Απίθανα πλάνα από το κατάλευκο Τρόοδος - Εικόνες που θυμίζουν χειμώνα, με παιδιά να παίζουν ανέμελα στο χιόνι

 24.03.2026 - 09:45
Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχεται το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που επιχειρούν να χαράξουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Την ώρα που η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ανεβάζει τους τόνους, το θέμα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται.

  •  24.03.2026 - 06:33
  •  24.03.2026 - 06:46
  •  24.03.2026 - 06:41
  •  24.03.2026 - 09:52
  •  24.03.2026 - 09:10
  •  24.03.2026 - 08:09
  •  24.03.2026 - 09:37
  •  24.03.2026 - 09:19

