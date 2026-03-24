Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί

Μέσα από τη γνωστή σελίδα «ΠΟΥ ΠΗΓΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ», εργαζόμενος γονιός περιγράφει με τον πιο ωμό τρόπο την καθημερινή της επιβίωση, αποδομώντας το αφήγημα της ευημερίας.

​Εξομολογείται πως αναγκάζεται να κρύβεται από τους συναδέλφους του την ώρα του διαλείμματος, προκειμένου να αποφύγει τις αμήχανες ερωτήσεις για το γεγονός ότι δεν έχει μαζί της ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Η αιτία πίσω από αυτή την κίνηση είναι συγκλονιστική, καθώς ο γονιός επιλέγει να μείνει νηστικός για να εξασφαλίσει ότι το παιδί του θα έχει το απαραίτητο γεύμα.

«Προτιμώ να το δώσω στον κοπελούδι μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στην Κύπρο του σήμερα, κάποια μέλη της οικογένειας καταλήγουν να στερούνται ακόμα και την τροφή για να επιβιώσουν τα υπόλοιπα.

​Η μαρτυρία συνεχίζεται με μια σκληρή ανάλυση της οικονομικής πραγματικότητας, όπου μισθοί των 1.000 και 1.200 ευρώ αποδεικνύονται πλέον ανεπαρκείς για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες.

Ο γονιός κάνει λόγο για μια κοινωνία όπου ο μισός πληθυσμός βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, ενώ ο εφιάλτης των δόσεων και ο κίνδυνος απώλειας της πρώτης κατοικίας πνίγουν κάθε ελπίδα. Το άγχος της καθημερινότητας και η αδυναμία προσφοράς των βασικών αγαθών δεν εξαντλούν μόνο τις αντοχές, αλλά απειλούν πλέον και τη συνοχή των ίδιων των οικογενειών.

​«Κουραστήκαμε, μέρα με τη μέρα είναι όλο και χειρότερα», καταλήγει.