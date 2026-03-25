ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα διαδικτυακή απάτη: Τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα μέσω διαφήμισης και του «άρπαξαν» €254.679

 25.03.2026 - 09:50
Η Αστυνομία διερευνά νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού, μέσω ψευδούς επενδυτικής διαφήμισης.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε χθες στο ΤΑΕ Λάρνακας, κατά τον Ιανουάριο του 2026, 79 χρόνος κάτοικος Λάρνακας, ανταποκρίθηκε σε διαφημιστική διαφήμιση εταιρείας, για επένδυση σε μετοχές και κρυπτονομίσματα.

Αφού πείστηκε από πρόσωπα που του παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι της εταιρείας, ο παραπονούμενος μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2026, απέστειλε το χρηματικό ποσό των €254.679, σε δεκαπέντε διαφορετικές περιπτώσεις, μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό που του υπόδειξαν.

Αργότερα, όταν ο παραπονούμενος προσπάθησε να προβεί σε ανάληψη των κερδών του, του ζητήθηκε να καταβάλει επιπρόσθετα χρήματα ως υποτιθέμενα έξοδα ρευστοποίησης και τότε αντιλήφθηκε ότι εξαπατήθηκε.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λάρνακας.

Με αφορμή και αυτό το περιστατικό απάτης μέσω διαδικτύου η Αστυνομία υπενθυμίζει όλους όσοι προτίθενται να ασχοληθούν με επενδύσεις μέσω διαδικτύου, να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

• Στις επενδύσεις, και ειδικά στα κρυπτονομίσματα, δεν υπάρχουν εγγυημένες αποδόσεις. Οποιαδήποτε πρόταση για “σίγουρο κέρδος” είναι πιθανότατα απάτη.
• Οι απατεώνες δημιουργούν κλίμα επείγοντος, πιέζοντάς τα υποψήφια θύματά τους να επενδύσουν άμεσα πριν “χαθεί η ευκαιρία”.
• Να είστε καχύποπτοι με emails, μηνύματα μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών ή τηλεφωνήματα από άγνωστους “επενδυτικούς συμβούλους”.
• Ελέγξτε αν η επενδυτική εταιρεία είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή αντίστοιχη ρυθμιστική αρχή της ΕΕ.
• Μην εμπιστεύεστε πλατφόρμες που δεν έχουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο). Πολλές φορές, οι απατεώνες δημιουργούν ιστοσελίδες-αντίγραφα γνωστών εταιρειών.
• Ελέγξτε τις “μαύρες λίστες” (blacklist) των εποπτικών αρχών για εταιρείες που έχουν καταγγελθεί.
• Μην εγκαθιστάτε στον υπολογιστή σας, προγράμματα απομακρυσμένης πρόσβασης που σας ζητούν οι “σύμβουλοι” για να “βοηθήσουν” στην επένδυση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Μαρτίου
Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους
Αργία 25ης Μαρτίου: Ευκαιρία για χαλάρωση και… ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου
Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη
Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχθηκε στις φλόγες ενοικιαζόμενο όχημα - Εκτεταμένες ζημιές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Το πιο ασυνήθιστο σύννεφο εμφανίστηκε στη Λεμεσό και τράβηξε τα βλέμματα - Δεν θα πιστέψεις με τι μοιάζει

 25.03.2026 - 09:42
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Πασίγνωστος ηθοποιός ξυλοφόρτωσε γείτονά του μπροστά στα παιδιά του

 25.03.2026 - 10:09
25η Μαρτίου: Με δοξολογίες και παρελάσεις τιμά η Κύπρος την εθνική επέτειο - Παρών ο ΠτΔ - Δείτε φωτογραφίες

25η Μαρτίου: Με δοξολογίες και παρελάσεις τιμά η Κύπρος την εθνική επέτειο - Παρών ο ΠτΔ - Δείτε φωτογραφίες

Με επίσημες δοξολογίες και μαθητικές παρελάσεις τιμάται σε όλη την Κύπρο η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821, με επίκεντρο τις εκδηλώσεις στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

25η Μαρτίου: Με δοξολογίες και παρελάσεις τιμά η Κύπρος την εθνική επέτειο - Παρών ο ΠτΔ - Δείτε φωτογραφίες

25η Μαρτίου: Με δοξολογίες και παρελάσεις τιμά η Κύπρος την εθνική επέτειο - Παρών ο ΠτΔ - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.03.2026 - 10:31
ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

  •  25.03.2026 - 07:22
Live εικόνα από την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου - Πλήθος κόσμου, ένστολοι και άρματα

Live εικόνα από την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου - Πλήθος κόσμου, ένστολοι και άρματα

  •  25.03.2026 - 10:52
LIVE: Πολεμικό και διπλωματικό θρίλερ - Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν, μιλάμε με την ιρανική ηγεσία λέει ο Τραμπ

LIVE: Πολεμικό και διπλωματικό θρίλερ - Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν, μιλάμε με την ιρανική ηγεσία λέει ο Τραμπ

  •  25.03.2026 - 07:10
Νέα διαδικτυακή απάτη: Τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα μέσω διαφήμισης και του «άρπαξαν» €254.679

Νέα διαδικτυακή απάτη: Τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα μέσω διαφήμισης και του «άρπαξαν» €254.679

  •  25.03.2026 - 09:50
Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη

Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη

  •  25.03.2026 - 08:44
«Τσάκωσαν» 34χρονο με ναρκωτικά σε δρόμο στη Λάρνακα - Χειροπέδες και σε 31χρονο καταζητούμενο

«Τσάκωσαν» 34χρονο με ναρκωτικά σε δρόμο στη Λάρνακα - Χειροπέδες και σε 31χρονο καταζητούμενο

  •  25.03.2026 - 08:34
Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους

Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους

  •  25.03.2026 - 07:20

