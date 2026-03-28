Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

Ο 28χρονος Αντρέας Αντωνίου, που έχασε τη ζωή του στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, υπηρετούσε στις τάξεις της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).
Το νήμα της ζωής για τον νεαρό αστυνομικό κόπηκε βίαια γύρω στις 10.20 το βράδυ, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη. Παρά το γεγονός ότι ο 28χρονος έφερε το προστατευτικό του κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που δεν του άφησε περιθώρια επιβίωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα, οι επί καθήκοντι ιατροί κλήθηκαν απλώς να πιστοποιήσουν το τραγικό γεγονός.
Η είδηση του θανάτου του κατά την ώρα εκτός υπηρεσίας συγκλόνισε το Σώμα, το οποίο καλείται τώρα να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.
Η 23χρονη οδηγός του οχήματος, η οποία υποβλήθηκε σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκωτικών με αρνητική ένδειξη, συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις θανατηφόρων συγκρούσεων.
Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει να αναζητεί μαρτυρίες που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, απευθύνοντας έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές ή τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.