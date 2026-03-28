ΑρχικήΚοινωνίαΒΙΝΤΕΟ - «Στις φλόγες» η Λεμεσός: Δεύτερος εμπρησμός μέσα σε λίγες ώρες - Σε αναμμένα κάρβουνα οι κάτοικοι
ΒΙΝΤΕΟ - «Στις φλόγες» η Λεμεσός: Δεύτερος εμπρησμός μέσα σε λίγες ώρες - Σε αναμμένα κάρβουνα οι κάτοικοι

 28.03.2026 - 08:44
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των καμένων αυτοκινήτων στη Λεμεσό, καθώς οι κάτοικοι ξύπνησαν για ακόμα ένα βράδυ με την εικόνα πυκνών καπνών και φλογών να τυλίγουν οχήματα σε κατοικημένες περιοχές.

Το τελευταίο περιστατικό, που σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής 27 Μαρτίου, έθεσε σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία, ενώ οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της σελίδας RoadReportCY αποτυπώνουν την ένταση της πυρκαγιάς που φώτισε τους δρόμους της πόλης.

Η νέα αυτή πυρκαγιά έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα παρόμοιων συμβάντων, αφού μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, ένα όχημα ιδιοκτησίας 49χρονης καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά τα ξημερώματα, προκαλώντας παράλληλα ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο. Η συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται αυτά τα περιστατικά έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν την «κανονικότητα» της νυχτερινής ησυχίας να διαταράσσεται από σειρήνες και εκρήξεις.

Οι κάτοικοι της Λεμεσού εκφράζουν πλέον ανοιχτά την αγανάκτησή τους, αναρωτώμενοι αν οι εμπρηστικές ενέργειες έχουν γίνει το νέο, επικίνδυνο «συνήθειο» της πόλης. «Είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται φυσιολογικό», αναφέρουν χαρακτηριστικά πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο, βλέποντας τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν.

Αυτή τη στιγμή, οι Αρχές διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες και συλλέγουν τεκμήρια από τις σκηνές των περιστατικών, προσπαθώντας να διαλευκάνουν αν πρόκειται για μηχανικές βλάβες ή, το επικρατέστερο σενάριο, για σκόπιμες εγκληματικές ενέργειες. Παρόλο που δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, η πίεση προς την Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών και την αναχαίτιση αυτού του κύματος πυρκαγιών αυξάνεται ραγδαία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις μεγάλες εξελίξεις που καθόρισαν την εβδομάδα στην Κύπρο
Τέλος στον πανικό για το Πάσχα; «Υπερβολές οι φήμες για ακρίβεια και άδεια ράφια» - Καθησυχαστικά μηνύματα
Έσβησε στην άσφαλτο ο 28χρονος Αντρέας – Φορούσε κράνος αλλά δεν γλίτωσε το μοιραίο
Νύχτα τρόμου στο Παραλίμνι: Γάζωσαν με σφαίρες 34χρονο – Εντοπίστηκε φλεγόμενο όχημα λίγη ώρα μετά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαρτίου
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σκόνη, βροχές και χιόνια στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

 

 

 

Ελπίζουμε να συνεφέρει τα παιδιά ο «Κώτσιος»…

 28.03.2026 - 08:37
Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου μετά την ταυτοποίηση του θύματος του νέου θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

  •  28.03.2026 - 08:55
Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

  •  28.03.2026 - 07:26
Νύχτα τρόμου στο Παραλίμνι: Γάζωσαν με σφαίρες 34χρονο – Εντοπίστηκε φλεγόμενο όχημα λίγη ώρα μετά

Νύχτα τρόμου στο Παραλίμνι: Γάζωσαν με σφαίρες 34χρονο – Εντοπίστηκε φλεγόμενο όχημα λίγη ώρα μετά

  •  28.03.2026 - 07:11
LIVE: Διευρύνεται το μέτωπο του πολέμου, για πρώτη φορά πύραυλος από τους Χούθι στο Ισραήλ

LIVE: Διευρύνεται το μέτωπο του πολέμου, για πρώτη φορά πύραυλος από τους Χούθι στο Ισραήλ

  •  28.03.2026 - 07:59
Τέλος στον πανικό για το Πάσχα; «Υπερβολές οι φήμες για ακρίβεια και άδεια ράφια» - Καθησυχαστικά μηνύματα

Τέλος στον πανικό για το Πάσχα; «Υπερβολές οι φήμες για ακρίβεια και άδεια ράφια» - Καθησυχαστικά μηνύματα

  •  28.03.2026 - 07:41
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σκόνη, βροχές και χιόνια στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σκόνη, βροχές και χιόνια στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  28.03.2026 - 07:36
Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις μεγάλες εξελίξεις που καθόρισαν την εβδομάδα στην Κύπρο

Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις μεγάλες εξελίξεις που καθόρισαν την εβδομάδα στην Κύπρο

  •  28.03.2026 - 07:45
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαρτίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαρτίου

  •  28.03.2026 - 08:04

