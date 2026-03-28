ΒΙΝΤΕΟ - «Στις φλόγες» η Λεμεσός: Δεύτερος εμπρησμός μέσα σε λίγες ώρες - Σε αναμμένα κάρβουνα οι κάτοικοι

Το τελευταίο περιστατικό, που σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής 27 Μαρτίου, έθεσε σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία, ενώ οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της σελίδας RoadReportCY αποτυπώνουν την ένταση της πυρκαγιάς που φώτισε τους δρόμους της πόλης.

Η νέα αυτή πυρκαγιά έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα παρόμοιων συμβάντων, αφού μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, ένα όχημα ιδιοκτησίας 49χρονης καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά τα ξημερώματα, προκαλώντας παράλληλα ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο. Η συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται αυτά τα περιστατικά έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν την «κανονικότητα» της νυχτερινής ησυχίας να διαταράσσεται από σειρήνες και εκρήξεις.

Οι κάτοικοι της Λεμεσού εκφράζουν πλέον ανοιχτά την αγανάκτησή τους, αναρωτώμενοι αν οι εμπρηστικές ενέργειες έχουν γίνει το νέο, επικίνδυνο «συνήθειο» της πόλης. «Είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται φυσιολογικό», αναφέρουν χαρακτηριστικά πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο, βλέποντας τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν.

Αυτή τη στιγμή, οι Αρχές διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες και συλλέγουν τεκμήρια από τις σκηνές των περιστατικών, προσπαθώντας να διαλευκάνουν αν πρόκειται για μηχανικές βλάβες ή, το επικρατέστερο σενάριο, για σκόπιμες εγκληματικές ενέργειες. Παρόλο που δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, η πίεση προς την Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών και την αναχαίτιση αυτού του κύματος πυρκαγιών αυξάνεται ραγδαία.