ΑρχικήΚοινωνία«Ξεχείλισε» και το φράγμα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς – Το τρίτο στην περιοχή που φτάνει στο 100%
 28.03.2026 - 10:06
Υπερχείλισε τα ξημερώματα του Σαββάτου το φράγμα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, το τρίτο από τα οκτώ φράγματα της περιοχής που υπερχειλίζει, το οποίο αν και μικρό στηρίζει τη γεωργία της περιοχής της Χρυσοχούς, καθώς χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς.

Η υπερχείλιση του φράγματος «αποτελεί γεγονός με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία για την επαρχία Πάφου», σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς Πάτροκλο Ευαγγέλου.

Ως το τρίτο από τα οκτώ φράγματα της περιοχής που υπερχειλίζει φέτος, μετά την υπερχείλιση των φραγμάτων Αργάκας και Πωμού, το γεγονός αυτό αντανακλά αφενός την αυξημένη υδρολογική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών και αφετέρου τη σημασία της σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε μια εποχή έντονων κλιματικών μεταβολών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τον κ.  Ευαγγέλου, ο ταμιευτήρας της Αγίας Μαρίνας, αν και μικρής χωρητικότητας (298 χιλιάδες κυβικά μέτρα), διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, «εξυπηρετεί κυρίως αρδευτικούς σκοπούς, στηρίζοντας τη γεωργική παραγωγή της περιοχής της Χρυσοχούς, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα νερού».

Το γεγονός ότι τροφοδοτείται από τον ποταμό Ξερό υπογραμμίζει τη σημασία των φυσικών υδατορευμάτων και της προστασίας τους από ρύπανση και υπερεκμετάλλευση, σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Ευαγγέλου, η κατασκευή του φράγματος το 1965 αποτέλεσε ένα σημαντικό τεχνικό και αναπτυξιακό έργο για την εποχή, συμβάλλοντας στη συγκράτηση και αξιοποίηση των υδάτων σε μια περιοχή με έντονη εποχικότητα στις βροχοπτώσεις.

Σήμερα, όπως είπε, «η επαναλαμβανόμενη υπερχείλιση του φράγματος αναδεικνύει τόσο τη μεταβλητότητα των καιρικών φαινομένων όσο και την ανάγκη για σύγχρονες πολιτικές διαχείρισης νερού, που να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Ο κ. Ευαγγέλου κάλεσε τους συγχωριανούς του αλλά και τους πολίτες γενικότερα να αποφεύγουν φαινόμενα απώλειας πολύτιμου νερού όσο και αν η υπερχείλιση αποτελεί θετική εξέλιξη ως ένδειξη πληρότητας.

Σημειώνεται πως το μικρό αυτό φράγμα είναι ενταγμένο στο υδατικό έργο Χρυσοχούς μαζί με τα φράγματα Ευρέτου, Αργάκας και Πωμού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών γύρω από την κινηματογραφική απόπειρα φόνου που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, με στόχο γνωστό 34χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία.

  28.03.2026 - 12:14
Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

Ενέδρα με πυροτεχνήματα στη Λάρνακα: «Πόλεμος» κατά αστυνομικών έξω από εκκλησία

«Μπλόκο» σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος – Στο μικροσκόπιο παράνομη διακίνηση γάλακτος

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Στο «κόκκινο» η κυπριακή πατάτα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τις εξαγωγές και την παρουσία μας στα ευρωπαϊκά ράφια

ΒΙΝΤΕΟ - «Στις φλόγες» η Λεμεσός: Δεύτερος εμπρησμός μέσα σε λίγες ώρες - Σε αναμμένα κάρβουνα οι κάτοικοι

