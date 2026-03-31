Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

Ανεπηρέαστη παραμένει μέχρι στιγμής η βιομηχανία των γάμων στην Κύπρο, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και τις ανησυχίες για αυξήσεις στις τιμές.

Σε δηλώσεις της στο ThemaOnline, η εκπρόσωπος Τύπου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Εκδηλώσεων, Γιώτα Καπαρή, ξεκαθαρίζει πως «τα ζευγάρια που έχουν ήδη προχωρήσει σε κρατήσεις δεν θα επηρεαστούν»

Όπως αναφέρει, από τη στιγμή που υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, οι επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε αλλαγές τιμών λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως ένας πόλεμος. «Δεν αλλάζουμε τις τιμές έτσι», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως οι συμφωνίες τηρούνται.

Αυξήσεις στις τιμές

Την ίδια ώρα, διευκρινίζει πως οποιεσδήποτε αυξήσεις ενδέχεται να προκύψουν, θα αφορούν μελλοντικά συμβόλαια και θα εφαρμοστούν σε βάθος χρόνου. Για τα υφιστάμενα συμβόλαια, όπως τονίζει, «δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πλειοψηφία των επαγγελματιών θα σεβαστεί τις συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί.

Η ίδια επισημαίνει ότι κάθε χρόνο παρατηρείται μια μικρή αύξηση στις τιμές, η οποία κυμαίνεται γύρω στο 5%, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα όπως ο πληθωρισμός, το αυξημένο εργατικό κόστος και η ενέργεια. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, επιχειρήσεις επιλέγουν να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις χωρίς να τις μετακυλήσουν στους πελάτες.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, η «κανονικότητα» στον τομέα των γάμων παραμένει, καθώς τα ζευγάρια συνεχίζουν να προγραμματίζουν το μέλλον τους με ορίζοντα ακόμη και δύο χρόνια. Όπως εξηγεί, «οι τιμές που συμφωνούνται σήμερα αφορούν εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2027 ή ακόμη και το 2028, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη μελλοντικών συνθηκών»

Παράλληλα, σημειώνει ότι το 2027 δεν έχει ακόμη καλυφθεί πλήρως, με σημαντική διαθεσιμότητα να υπάρχει κυρίως για Κυριακές ή καθημερινές που προηγούνται αργιών, καθώς τα Σάββατα παραμένουν η πιο περιζήτητη επιλογή.

Τέλος, αποκαλύπτει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες κρατήσεις και για το 2028, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του κλάδου παρά τις προκλήσεις.