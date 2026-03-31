Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 31.03.2026 - 06:20
Παρά τις διεθνείς εξελίξεις και τις ανησυχίες για αυξήσεις, οι γάμοι στην Κύπρο συνεχίζουν κανονικά, χωρίς να επηρεάζονται τα ήδη συμφωνημένα συμβόλαια, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Εκδηλώσεων, Γιώτα Καπαρή.

Ανεπηρέαστη παραμένει μέχρι στιγμής η βιομηχανία των γάμων στην Κύπρο, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και τις ανησυχίες για αυξήσεις στις τιμές.

Σε δηλώσεις της στο ThemaOnline, η εκπρόσωπος Τύπου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Εκδηλώσεων, Γιώτα Καπαρή, ξεκαθαρίζει πως «τα ζευγάρια που έχουν ήδη προχωρήσει σε κρατήσεις δεν θα επηρεαστούν»

Όπως αναφέρει, από τη στιγμή που υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, οι επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε αλλαγές τιμών λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως ένας πόλεμος. «Δεν αλλάζουμε τις τιμές έτσι», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως οι συμφωνίες τηρούνται.

Αυξήσεις στις τιμές

Την ίδια ώρα, διευκρινίζει πως οποιεσδήποτε αυξήσεις ενδέχεται να προκύψουν, θα αφορούν μελλοντικά συμβόλαια και θα εφαρμοστούν σε βάθος χρόνου. Για τα υφιστάμενα συμβόλαια, όπως τονίζει, «δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πλειοψηφία των επαγγελματιών θα σεβαστεί τις συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί.

Η ίδια επισημαίνει ότι κάθε χρόνο παρατηρείται μια μικρή αύξηση στις τιμές, η οποία κυμαίνεται γύρω στο 5%, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα όπως ο πληθωρισμός, το αυξημένο εργατικό κόστος και η ενέργεια. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, επιχειρήσεις επιλέγουν να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις χωρίς να τις μετακυλήσουν στους πελάτες.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, η «κανονικότητα» στον τομέα των γάμων παραμένει, καθώς τα ζευγάρια συνεχίζουν να προγραμματίζουν το μέλλον τους με ορίζοντα ακόμη και δύο χρόνια. Όπως εξηγεί, «οι τιμές που συμφωνούνται σήμερα αφορούν εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2027 ή ακόμη και το 2028, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη μελλοντικών συνθηκών»

Παράλληλα, σημειώνει ότι το 2027 δεν έχει ακόμη καλυφθεί πλήρως, με σημαντική διαθεσιμότητα να υπάρχει κυρίως για Κυριακές ή καθημερινές που προηγούνται αργιών, καθώς τα Σάββατα παραμένουν η πιο περιζήτητη επιλογή.

Τέλος, αποκαλύπτει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες κρατήσεις και για το 2028, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του κλάδου παρά τις προκλήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονη
VIDEO - Συναγερμός στη Λεμεσό: Πολλαπλές εστίες φωτιάς σε κυκλικό κόμβο - Στο «πόδι» οι Αρχές
Προσοχή καταναλωτές: Αυτά τα προϊόντα θεωρούνται επικίνδυνα - Από συσκευές μέχρι αυτοκίνητα - Δείτε πίνακες
Νέα αεροπορική εταιρεία ανοίγει δρομολόγια από Κύπρο προς δύο μεγάλα αεροδρόμια - Όλες οι πληροφορίες
Θύελλα αντιδράσεων: Influencer πόζαρε σαν μοντέλο μπροστά στο φέρετρο της κόρης της - Δείτε φωτογραφίες
Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Σπύρου - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοκ στα κατεχόμενα: Τραγικός θάνατος εργάτη - Τον χτύπησαν 11.000 βολτ ενώ επιδιόρθωνε βλάβη - Στο Νοσοκομείο 15χρονος

 

 

 

Δέκα σημάδια που «προδίδουν» ότι μεγαλώσατε χωρίς πολλή αγάπη

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Η φράση της Αννίτας Δημητρίου στον τηλεοπτικό σταθμό SIGMA, «ναι, αν είναι εισήγηση του κόμματος», σε σχέση με το ενδεχόμενο επαναδιεκδίκησης της Προεδρίας της Βουλής, μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται θεσμικά ισορροπημένη. Ωστόσο, σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση, συνιστά μια δήλωση με σαφές πολιτικό βάθος, που ανοίγει πολλαπλά σενάρια τόσο για την επόμενη μέρα στη Βουλή όσο και για το εσωτερικό του ΔΗΣΥ.

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

  •  31.03.2026 - 06:27
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

  •  31.03.2026 - 06:20
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά

  •  31.03.2026 - 06:23
Έρχεται από τη Σικελία η κακοκαιρία «ERMINIO» - Τι φέρνει μαζί της, δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού

Έρχεται από τη Σικελία η κακοκαιρία «ERMINIO» - Τι φέρνει μαζί της, δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού

  •  31.03.2026 - 06:29
Αφθώδης πυρετός: Συναγερμός πριν το Πάσχα - Φόβοι για εξάπλωση και μείωση στα αποθέματα ζωοτροφών

Αφθώδης πυρετός: Συναγερμός πριν το Πάσχα - Φόβοι για εξάπλωση και μείωση στα αποθέματα ζωοτροφών

  •  30.03.2026 - 18:52
Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς Τουρκία από το ΝΑΤΟ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς Τουρκία από το ΝΑΤΟ

  •  30.03.2026 - 20:20
Σοκ στα κατεχόμενα: Τραγικός θάνατος εργάτη - Τον χτύπησαν 11.000 βολτ ενώ επιδιόρθωνε βλάβη - Στο Νοσοκομείο 15χρονος

Σοκ στα κατεχόμενα: Τραγικός θάνατος εργάτη - Τον χτύπησαν 11.000 βολτ ενώ επιδιόρθωνε βλάβη - Στο Νοσοκομείο 15χρονος

  •  30.03.2026 - 19:51
Προσοχή καταναλωτές: Αυτά τα προϊόντα θεωρούνται επικίνδυνα - Από συσκευές μέχρι αυτοκίνητα - Δείτε πίνακες

Προσοχή καταναλωτές: Αυτά τα προϊόντα θεωρούνται επικίνδυνα - Από συσκευές μέχρι αυτοκίνητα - Δείτε πίνακες

  •  30.03.2026 - 19:40

