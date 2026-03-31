ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 31.03.2026 - 06:29
Έρχεται από τη Σικελία η κακοκαιρία «ERMINIO» - Τι φέρνει μαζί της, δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού

Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, με πιθανότητα μεμονωμένης βροχής, ιδιαίτερα στα ορεινά.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο το βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα ERMINIO και με κέντρο την Σικελία, κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή από την Τετάρτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και στα δυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα καταστεί συννεφιασμένος και μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη κατά διαστήματα. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο μέχρι την Πέμπτη και μικρή πτώση την Παρασκευή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 1 εκατοστό.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία του καιρού:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

