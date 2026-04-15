ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης για κατάρρευση κτιρίου: «Το τελευταίο που θα ανεχθεί η κοινωνία είναι ένα παιχνίδι επίρριψη ευθυνών»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης για κατάρρευση κτιρίου: «Το τελευταίο που θα ανεχθεί η κοινωνία είναι ένα παιχνίδι επίρριψη ευθυνών»

 15.04.2026 - 15:02
Λετυμπιώτης για κατάρρευση κτιρίου: «Το τελευταίο που θα ανεχθεί η κοινωνία είναι ένα παιχνίδι επίρριψη ευθυνών»

Το τελευταίο που θα ανεχθεί η κοινωνία είναι ένα παιχνίδι επίρριψη ευθυνών δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στο ΡΙΚ.

«Του ποιου είναι η αρμοδιότητα για την έγκαιρη πρόληψη και ενημέρωση και προειδοποίηση για τις ακατάλληλες οικοδομές καθορίζεται με σαφήνεια. Και ειδικότερα μετά την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτή βρίσκεται στους ΕΟΑ».

«Το ΥΠΕΣ είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή τι περιλαμβάνει η νομοθεσία και είχε προχωρήσει σε συναντήσεις με τους ΕΟΑ. Στις συσκέψεις που είχαν γίνει εντοπίστηκαν εκείνα τα περιθώρια βελτίωσής και ευελιξίας στους αρμόδιους φορείς και έχει κατατεθεί ένα νομοθέτημα στη Βουλή τον Μάρτιο του 2025 το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση».

«Την ίδια στιγμή, στις 24 Μαρτίου 2025 απέστειλε επιστολή στους ΕΟΑ όπου κατάγραφε με σαφή οδηγία πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι επικίνδυνες οικοδομές».

Αναφέρθηκε επίσης σε σύσταση του υπουργείου Εσωτερικών για καταγραφή όλων των επικίνδυνων οικοδομών σε συνεργασία και με το ΕΤΕΚ με την οικονομική στήριξη του υπουργείου. Σημείωσε ότι υπάρχει στη διάθεση των ΕΟΑ κονδύλι 2 εκατ. ευρώ.

Ερωτηθείς ποιος ευθύνεται για την κατάρρευση του κτιρίου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε πως δεν θα επιρρίψει ευθύνες σε κανέναν διά αέρος πόσο μάλλον όταν βρίσκεται μία έρευνα σε εξέλιξη. Όσον αφορά επικείμενες συλλήψεις αυτές θα γίνουν, σημείωσε, όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες.

«Όταν υπάρχει σε εξέλιξη μία έρευνα θα πρέπει για να είμαστε σωστοί και να δοθούν οι ευθύνες εκεί και όπου πρέπει να παραδοθούν, πρέπει να κάνουμε υπομονή», τόνισε.

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

