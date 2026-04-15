Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΣημαντική αύξηση στην έκδοση αδειών στον ΕΟΑ Αμμοχώστου
Σημαντική αύξηση στην έκδοση αδειών στον ΕΟΑ Αμμοχώστου

 15.04.2026 - 15:19
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου καταγράφει σαφή και σταθερή ανοδική πορεία στην έκδοση αδειών, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που υλοποιούνται για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, το 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, καθώς ολοκληρώθηκαν συνολικά 2.384 άδειες (1.274 πολεοδομικές και 1.110 οικοδομικές), σε σύγκριση με 698 άδειες το 2024 (353 πολεοδομικές και 345 οικοδομικές).

Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, όπου μέχρι και τον Μάρτιο έχουν ήδη ολοκληρωθεί 641 άδειες, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί.

Παράλληλα, τα μηνιαία στοιχεία επιβεβαιώνουν την επιτάχυνση των διαδικασιών:

· Τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 11,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 44% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό.

· Τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 38,65% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 30,63% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό.

· Τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 8,66% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει:

· τη συστηματική ενίσχυση των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων,

· τη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού, και

· την έμφαση στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Η επιτάχυνση της αδειοδότησης αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

📈 Ισχυρή άνοδος στην έκδοση αδειών στον ΕΟΑ Αμμοχώστου

Η προσπάθεια αποδίδει και τα αποτελέσματα είναι πλέον μετρήσιμα 👇

🔹 2024: 698 άδειες 🔹 2025: 2.384 άδειες ⬆️ σημαντική αύξηση 🔹 2026 (μέχρι Μάρτιο): 641 άδειες — σε σταθερά ανοδική πορεία

📊 Η επιτάχυνση αποτυπώνεται και σε μηνιαίο επίπεδο: ✔ Μάρτιος: +11,5% από τον προηγούμενο μήνα / +44% από πέρσι ✔ Φεβρουάριος: +38,65% από τον προηγούμενο μήνα / +30,63% από πέρσι ✔ Ιανουάριος: +8,66% από πέρσι

👉 Τι αλλάζει στην πράξη; ✔ ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ✔ καλύτερος συντονισμός διαδικασιών ✔ πιο άμεση εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών

🎯 Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Ένας σύγχρονος, αποτελεσματικός και διαφανής οργανισμός που στηρίζει την ανάπτυξη και μειώνει τις καθυστερήσεις.

Ο εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης δεν είναι απλά στόχος είναι ήδη σε εξέλιξη.

#ΕΟΑΑ #Αμμόχωστος #Αδειοδότηση #Ανάπτυξη #Διαφάνεια #ΕξυπηρέτησηΠολιτών

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απόπειρα φόνου: Πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο καταζητούμενο - Μαχαίρωσε 19χρονο σε νυχτερινό κέντρο

 15.04.2026 - 15:10
Επόμενο άρθρο

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Δεν θεωρώ ότι θα με πάει πίσω το να μετακομίσω στα Χανιά, μπορώ να δουλέψω από παντού

 15.04.2026 - 15:30
Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα