Σημαντική αύξηση στην έκδοση αδειών στον ΕΟΑ Αμμοχώστου

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, το 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, καθώς ολοκληρώθηκαν συνολικά 2.384 άδειες (1.274 πολεοδομικές και 1.110 οικοδομικές), σε σύγκριση με 698 άδειες το 2024 (353 πολεοδομικές και 345 οικοδομικές).

Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, όπου μέχρι και τον Μάρτιο έχουν ήδη ολοκληρωθεί 641 άδειες, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί.

Παράλληλα, τα μηνιαία στοιχεία επιβεβαιώνουν την επιτάχυνση των διαδικασιών:

· Τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 11,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 44% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό.

· Τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 38,65% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 30,63% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό.

· Τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 8,66% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει:

· τη συστηματική ενίσχυση των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων,

· τη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού, και

· την έμφαση στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Η επιτάχυνση της αδειοδότησης αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

📈 Ισχυρή άνοδος στην έκδοση αδειών στον ΕΟΑ Αμμοχώστου

#ΕΟΑΑ #Αμμόχωστος #Αδειοδότηση #Ανάπτυξη #Διαφάνεια #ΕξυπηρέτησηΠολιτών