Λετυμπιώτης για υπόθεση «Σάντυ»: Πρέπει να λάμψει η αλήθεια το συντομότερο δυνατόν

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΡΙΚ, «οι ισχυρισμοί είναι ιδιαίτερα σοβαροί και επιβάλλεται να διερευνηθούν, ώστε να λάμψει η αλήθεια το συντομότερο δυνατόν». Παράλληλα, σημείωσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η κυβέρνηση, έχουν ήδη ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες.
Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες θα πρέπει να καταγγέλλεται, ώστε να αποδίδονται ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.
Σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα για φερόμενη εργοδότηση της «Σάντυ» στο Προεδρικό, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση», προσθέτοντας ότι η θέση αυτή έχει ήδη διατυπωθεί επανειλημμένα και δεν πρόκειται να αλλάξει.
Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.