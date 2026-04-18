Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»
Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

 18.04.2026 - 17:12
Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

Σε μια έντονη τοποθέτηση-απάντηση, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απαντά στις προσωπικές επιθέσεις από την ηγεσία του ΔΗΣΥ, επαναφέροντας στο προσκήνιο ζητήματα διαφθοράς στην Κύπρο.

Αναφερόμενος σε γνωστές υποθέσεις και στα πορίσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν έχουν ξεχάσει και τονίζει τις συνέπειες που, όπως λέει, εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Δείτε την απάντηση:

«Απάντηση μου στην προσωπική επίθεση από την ηγεσία του ΔΗΣΥ.

Ως σαρξ εκ της σαρκός του Νίκου Αναστασιάδη, η ηγεσία του ΔΗΣΥ επιχειρεί να πείσει τους πολίτες ότι η διαφθορά στην Κύπρο είναι αποκύημα φαντασίας. Οι πολίτες όμως δεν ξεχνούν: Focus, Panama papers, ΣΑΠΑ, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ, Συνεργατισμός, Βασιλικό, Σεϋχέλλες, Χρυσά Διαβατήρια κλπ κλπ.

Το πρόβλημα του ΔΗΣΥ είναι που δεν μπόρεσε ποτέ να καταρρίψει την αξιοπιστία των εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αναδείκνυαν τις δικές τους πομπές. Νόμισαν λοιπόν ότι βρήκαν τώρα την ευκαιρία να το πράξουν, κτίζοντας ένα αφήγημα ότι, διαχρονικά, όλες οι καταγγελίες, ήταν θεωρίες συνομωσίας.

Δυστυχώς για αυτούς, τα δικά τους σκάνδαλα, που αποκάλυψε η Ελεγκτική Υπηρεσία στις τεκμηριωμένες εκθέσεις της, άφησαν ανεξίτηλο σημάδι και τις συνέπειες τους ακόμη τις βιώνουν οι πολίτες:

🔹Το κλείσιμο του Συνεργατισμού άφησε τους πολίτες έρμαιο ολιγοπωλίου τραπεζών και μας στοίχισε πέραν των €3δις.
🔹 Το σκάνδαλο του Βασιλικού είναι η βασική αιτία που η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος παραμένει στα ύψη και μας στοίχισε πέραν του €1δις.
🔹 Το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων πλούτισε τους ημέτερους και εκτόξευσε τις τιμές ενοικίων.

Όταν χάνεται η ντροπή, η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960, κουνάει το δάκτυλο»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Χαλασμός Κυρίου» - «Τρίζει τα δόντια» η κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές - Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο
Σοκαριστικό βίντεο: Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο με τους ανήλικους - Στην εταιρεία του πατέρα του 16χρονου ανήκει το όχημα
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρά δύο αδέλφια μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους
«Έφυγε» νωρίς ο Αλέκος Παύλου: Ήταν μόλις 55 ετών - Η επιθυμία του για την κηδεία - Πότε θα γίνει

 

 

 

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

  •  18.04.2026 - 11:55
Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

  •  18.04.2026 - 17:12
Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: «Σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού μου» - Παρουσιάζει νέα έρευνα

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: «Σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού μου» - Παρουσιάζει νέα έρευνα

  •  18.04.2026 - 11:26
Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

  •  18.04.2026 - 17:56
Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ: LIVE ροή του απόλυτου ντέρμπι στο Themasports

Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ: LIVE ροή του απόλυτου ντέρμπι στο Themasports

  •  18.04.2026 - 17:19
Video: Για... τρία ευρώ έσπασαν στο ξύλο γνωστό κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες

Video: Για... τρία ευρώ έσπασαν στο ξύλο γνωστό κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες

  •  18.04.2026 - 16:35
Λάρνακα: Μαζική κινητοποίηση έξω από το λιμάνι και μαρίνα - «Η πόλη προχωρά ενωμένη και διεκδικεί το μέλλον που της αξίζει»

Λάρνακα: Μαζική κινητοποίηση έξω από το λιμάνι και μαρίνα - «Η πόλη προχωρά ενωμένη και διεκδικεί το μέλλον που της αξίζει»

  •  18.04.2026 - 13:49
Από τις… κονσόλες στον πύργο ελέγχου – Μισθοί έως 100.000 ευρώ για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Από τις… κονσόλες στον πύργο ελέγχου – Μισθοί έως 100.000 ευρώ για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

  •  18.04.2026 - 15:47

