Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

Αναφερόμενος σε γνωστές υποθέσεις και στα πορίσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν έχουν ξεχάσει και τονίζει τις συνέπειες που, όπως λέει, εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

«Απάντηση μου στην προσωπική επίθεση από την ηγεσία του ΔΗΣΥ.

Ως σαρξ εκ της σαρκός του Νίκου Αναστασιάδη, η ηγεσία του ΔΗΣΥ επιχειρεί να πείσει τους πολίτες ότι η διαφθορά στην Κύπρο είναι αποκύημα φαντασίας. Οι πολίτες όμως δεν ξεχνούν: Focus, Panama papers, ΣΑΠΑ, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ, Συνεργατισμός, Βασιλικό, Σεϋχέλλες, Χρυσά Διαβατήρια κλπ κλπ.

Το πρόβλημα του ΔΗΣΥ είναι που δεν μπόρεσε ποτέ να καταρρίψει την αξιοπιστία των εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αναδείκνυαν τις δικές τους πομπές. Νόμισαν λοιπόν ότι βρήκαν τώρα την ευκαιρία να το πράξουν, κτίζοντας ένα αφήγημα ότι, διαχρονικά, όλες οι καταγγελίες, ήταν θεωρίες συνομωσίας.

Δυστυχώς για αυτούς, τα δικά τους σκάνδαλα, που αποκάλυψε η Ελεγκτική Υπηρεσία στις τεκμηριωμένες εκθέσεις της, άφησαν ανεξίτηλο σημάδι και τις συνέπειες τους ακόμη τις βιώνουν οι πολίτες:

🔹Το κλείσιμο του Συνεργατισμού άφησε τους πολίτες έρμαιο ολιγοπωλίου τραπεζών και μας στοίχισε πέραν των €3δις.

🔹 Το σκάνδαλο του Βασιλικού είναι η βασική αιτία που η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος παραμένει στα ύψη και μας στοίχισε πέραν του €1δις.

🔹 Το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων πλούτισε τους ημέτερους και εκτόξευσε τις τιμές ενοικίων.

Όταν χάνεται η ντροπή, η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960, κουνάει το δάκτυλο»