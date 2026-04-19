ΑρχικήΕλλάδα
Video: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων, σε κρίσιμη κατάσταση η κοπέλα

 19.04.2026 - 09:05
Βίντεο με την στιγμή της παράσυρσης και εγκατάλειψης ανήλικης που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων, με τη 16χρονη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή του ατυχήματος, όταν η ανήλικη επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, έχοντας ελέγξει δεξιά και αριστερά. Την ίδια στιγμή, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες την παρασύρει και την πετάει περίπου 30 με 40 μέτρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, από τη σύγκρουση φαίνεται πως η μηχανή εξετράπη της πορείας της και οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν στο οδόστρωμα, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας της.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της οδού Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον ήχο της πρόσκρουσης να προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι αστυνομικοί, έχουν στην κατοχή τους και την πινακίδα της μηχανής με την σύλληψη τους να είναι θέμα χρόνου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Γιατί το έντερο «απορρυθμίζεται» στις διακοπές – Τι να κάνετε

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Σε μια προεκλογική περίοδο που αναμενόταν να κυριαρχήσει η οικονομία, η καθημερινότητα και το Κυπριακό, η πολιτική σκηνή ανατρέπεται αιφνιδιαστικά. Η υπόθεση «Σάντη» έχει εισβάλει δυναμικά στο δημόσιο διάλογο, αναγκάζοντας κόμματα και υποψήφιους, να επανακαθορίσουν στάσεις, να αλλάξουν ατζέντα και σε αρκετές περιπτώσεις, να κινηθούν σπασμωδικά. Το αποτέλεσμα; Ένα σκηνικό «όλοι εναντίον όλων», όπου η ουσία συχνά χάνεται, μέσα σε έναν θόρυβο καταγγελιών, αντεγκλήσεων και πολιτικής αμηχανίας.

