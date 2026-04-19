Γιατί το έντερο «απορρυθμίζεται» στις διακοπές – Τι να κάνετε

 19.04.2026 - 08:43
Φανταστείτε την εικόνα: Βαλίτσα έτοιμη, αντηλιακό στο σακίδιο, διάθεση στα ύψη! Φτάνετε στον προορισμό των ονείρων σας, αλλά αντί για βουτιές και χαλάρωση, περνάτε τον χρόνο σας… ψάχνοντας την πιο κοντινή τουαλέτα. Καλώς ήρθατε στο όχι και τόσο σπάνιο φαινόμενο του «ταξιδιωτικού εντέρου».

Οι διακοπές μπορεί να είναι από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες, όμως για το έντερο συχνά αποτελούν μία μικρή… πρόκληση. Όπως εξηγεί η Kate Grimshaw, Κλινική Συνεργάτιδα στη Διαιτολογία στο Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan με άρθρο της στο The Conversation, οι αλλαγές που συνοδεύουν ένα ταξίδι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Γιατί οι διακοπές «αναστατώνουν» το έντερο

Το έντερο λειτουργεί με βάση τη ρουτίνα μας. Όταν αυτή αλλάζει με διαφορετικές ώρες ύπνου, γευμάτων ή ακόμα και περιβάλλοντος επηρεάζεται και η κινητικότητά του.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των διακοπών αλλάζουν και οι διατροφικές μας συνήθειες: Δοκιμάζουμε νέα φαγητά, τρώμε πιο βαριά ή σε διαφορετικές ώρες, ενώ συχνά αυξάνεται και η κατανάλωση αλκοόλ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία του εντέρου.

Επιπλέον, το ίδιο το ταξίδι, ειδικά οι πτήσεις, συμβάλλει σε αφυδάτωση, κάτι που επηρεάζει επίσης τη λειτουργία του πεπτικού.

Τα πιο συχνά προβλήματα

Οι πιο συχνές αλλαγές που παρατηρούνται είναι:

Διάρροια του ταξιδιώτη: προκαλείται συνήθως από κατανάλωση μολυσμένου φαγητού ή νερού και είναι ιδιαίτερα συχνή σε ορισμένους προορισμούς
Δυσκοιλιότητα: μπορεί να εμφανιστεί λόγω αλλαγής ρουτίνας ή επειδή πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τουαλέτες εκτός σπιτιού
Φούσκωμα και δυσφορία: αποτέλεσμα διαφορετικών τροφών ή υπερκατανάλωσης
Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται πάντα για κάποιο μικρόβιο. Πολλές φορές το έντερο απλώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

Τι μπορείτε να κάνετε για να το προλάβετε

Υπάρχουν απλά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν:

Διατηρήστε όσο γίνεται τη ρουτίνα σας
Προσπαθήστε να τρώτε σε σταθερές ώρες και να μην αλλάζετε απότομα τις συνήθειές σας.

Δώστε προσοχή στο τι τρώτε και πίνετε
Σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, προτιμήστε καλά μαγειρεμένα φαγητά και ασφαλές νερό.

Μείνετε ενυδατωμένοι
Η επαρκής πρόσληψη υγρών είναι σημαντική για τη σωστή λειτουργία του εντέρου.

Ακούστε το σώμα σας
Μην αγνοείτε την ανάγκη για τουαλέτα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα.

Το «ταξιδιωτικό έντερο» είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Με λίγη προσοχή και καλύτερη κατανόηση του πώς αντιδρά ο οργανισμός στις αλλαγές των διακοπών, μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες και να απολαύσετε το ταξίδι σας χωρίς… απρόοπτα.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

