Στο πλευρό του Μυλωνάκη ο Μητσοτάκης - «Δεν μπορώ να σιωπήσω στην κανονικοποίηση της τοξικότητας»

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, απαντά εμμέσως πλην σαφώς, στους βουλευτές που εγείρουν ενστάσεις για τις άρσεις ασυλίας, λέγοντας ότι δεν πρέπει να μείνουν σκιές. Όπως σημειώνει «εξήγησα επίσης ότι είναι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη και άλλο μία παρανομία εκτός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων. Γι’ αυτό και χαιρέτισα την απόφαση των 11 μελών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να δεχτούν την άρση της ασυλίας τους. Τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας». Προσθέτει δε, ότι «μένουμε, συνεπώς, σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας. Όπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας. Τέλος, υπάρχει και ένα άλλο κρίσιμο συμπέρασμα που αναδείχθηκε την Πέμπτη: ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για να ξεριζωθεί, επιτέλους, το πελατειακό κράτος και να εκσυγχρονιστεί η δημόσια ζωή».

Ειδικότερα, για τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο κ.Μητσοτάκης σημειώνει «δεν μπορώ σήμερα να ξεκινήσω γράφοντας για όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει αυτήν τη στιγμή μια πολύ μεγάλη μάχη. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής» και συνεχίζει τονίζοντας ότι δεν μπορεί να σιωπήσει «μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τις τελευταίες εβδομάδες. Αναφέρομαι στην ευκολία με την οποία εκτοξεύονται αβάσιμες κατηγορίες και στη βιαιότητα μιας δημόσιας εμμονικής στοχοποίησης επί τη βάση κατασκευασμένων άθλιων ψεμάτων, που εκπορεύεται σε πολλές περιπτώσεις από εκτελεστές συμβολαίων δολοφονίας χαρακτήρων που ενδύονται τον μανδύα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ανατροφοδοτείται από ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου και δυστυχώς υιοθετείται με ευκολία ακόμα και από αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι εξοργιστικό και ταυτόχρονα βαθιά λυπηρό. Απαιτείται τώρα, περισσότερο από ποτέ, η δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου απέναντι στο φαινόμενο αυτό».

Ο πρωθυπουργός, όμως, κάνει εκτενή αναφορά και στις εξελίξεις γύρω από το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή τονίζοντας ότι αν χρειαστεί θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Σημειώνει, ειδικότερα, ο κ.Μητσοτάκης: «Προσβλέπουμε σε επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων, καθώς ενδεχόμενη παράταση της κρίσης αυξάνει και τις αβεβαιότητες για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Παρά τις εξωγενείς πιέσεις, σύμφωνα και με την πρόσφατη εκτίμηση του ΔΝΤ, η Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, διατηρώντας ρυθμούς ανάπτυξης ελαφρά χαμηλότερους από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού κατά το Ταμείο, υψηλότερους ωστόσο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε επιφυλακή για τις περαιτέρω επιπτώσεις από την άνοδο του πληθωρισμού και αν χρειαστεί θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να προσθέσω ότι εξετάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις. Την Τρίτη η Πρόεδρος της Κομισιόν θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, την οποία θα συζητήσουμε οι 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ακολουθεί.

