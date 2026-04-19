Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Νομική Λειτουργός του Συνδέσμου, Βιργινία Χρίστου, «μόνο τις τελευταίες τρεις με τέσσερις ημέρες καταγράφηκαν περίπου 15 καταγγελίες».

Εξήγησε ότι οι επιτήδειοι φαίνεται να αποστέλλουν μηνύματα, που μοιάζουν να προέρχονται από την πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας το λογότυπο και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της πλατφόρμας και στοιχεία των καταναλωτών, όπως πληροφορίες κράτησης και στοιχεία επικοινωνίας τους.

Σημείωσε ότι στα μηνύματα αυτά ζητείται η καταβολή ποσού, περίπου 100 ευρώ, δήθεν για επιβεβαίωση της κράτησης. Όπως είπε «σε αρκετές περιπτώσεις, καταναλωτές προχώρησαν στη διαδικασία» με αποτέλεσμα να χρεωθούν με σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους διαμονής.

Διευκρίνισε ότι το ποσό αυτό δεν καταλήγει στην ιστοσελίδα, άρα δεν αναγνωρίζεται ως πληρωμή για την κράτηση του καταλύματος.

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή, υπογραμμίζοντας ότι «μεγάλες πλατφόρμες δεν ζητούν επιπλέον πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε προχωρούν σε αιφνιδιαστικές αλλαγές των διαδικασιών τους».

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καταναλωτών πρόσθεσε ότι έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλονται τα πρώτα παράπονα για πακέτα διακοπών που είτε δεν εκτελέστηκαν καθόλου, είτε υλοποιήθηκαν μερικώς.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, «αυτό που κάνουμε ως σύνδεσμος είναι όπου εντοπίζεται παράβαση καλούμε τους να διεκδικούν τα δικαιώματα τους για αποζημίωσή τους».

Υπογράμμισε ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, ιδιαίτερα όταν μέρος του προγράμματος ταξιδίου, όπως για παράδειγμα προγραμματισμένες εκδρομές, δεν πραγματοποιήθηκε, παρά το γεγονός ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε και πληρώθηκε κανονικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ