ΑρχικήΚοινωνίαΝέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε
Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

 19.04.2026 - 12:04
Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

Στις 15 ανέρχονται οι καταγγελίες αναφορικά με περιστατικά διαδικτυακής απάτης, που σχετίζονται με δημοφιλή πλατφόρμα κρατήσεων καταλυμάτων σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών. 

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Νομική Λειτουργός του Συνδέσμου, Βιργινία Χρίστου, «μόνο τις τελευταίες τρεις με τέσσερις ημέρες καταγράφηκαν περίπου 15 καταγγελίες».

Εξήγησε ότι οι επιτήδειοι φαίνεται να αποστέλλουν μηνύματα, που μοιάζουν να προέρχονται από την πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας το λογότυπο και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της πλατφόρμας και στοιχεία των καταναλωτών, όπως πληροφορίες κράτησης και στοιχεία επικοινωνίας τους.

Σημείωσε ότι στα μηνύματα αυτά ζητείται η καταβολή ποσού, περίπου 100 ευρώ, δήθεν για επιβεβαίωση της κράτησης. Όπως είπε «σε αρκετές περιπτώσεις, καταναλωτές προχώρησαν στη διαδικασία» με αποτέλεσμα να χρεωθούν με σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους διαμονής.

Διευκρίνισε ότι το ποσό αυτό δεν καταλήγει στην ιστοσελίδα, άρα δεν αναγνωρίζεται ως πληρωμή για την κράτηση του καταλύματος. 

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή, υπογραμμίζοντας ότι «μεγάλες πλατφόρμες δεν ζητούν επιπλέον πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε προχωρούν σε αιφνιδιαστικές αλλαγές των διαδικασιών τους».

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καταναλωτών πρόσθεσε ότι έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλονται τα πρώτα παράπονα για πακέτα διακοπών που είτε δεν εκτελέστηκαν καθόλου, είτε υλοποιήθηκαν μερικώς.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, «αυτό που κάνουμε ως σύνδεσμος είναι όπου εντοπίζεται παράβαση καλούμε τους να διεκδικούν τα δικαιώματα τους για αποζημίωσή τους».

Υπογράμμισε ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, ιδιαίτερα όταν μέρος του προγράμματος ταξιδίου, όπως για παράδειγμα προγραμματισμένες εκδρομές, δεν πραγματοποιήθηκε, παρά το γεγονός ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε και πληρώθηκε κανονικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών
Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια
Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

 

 

 

Πόσοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές - Οι αριθμοί ανά επαρχία

 19.04.2026 - 11:45
Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

 19.04.2026 - 12:18
Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

  •  19.04.2026 - 12:28
Επανέρχεται ο Οδυσσέας για ΔΗΣΥ - «Εξακολουθείτε να κατέχετε τον τίτλο της πλέον διεφθαρμένης Κυβέρνησης»

Επανέρχεται ο Οδυσσέας για ΔΗΣΥ - «Εξακολουθείτε να κατέχετε τον τίτλο της πλέον διεφθαρμένης Κυβέρνησης»

  •  19.04.2026 - 09:56
Πόσοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές - Οι αριθμοί ανά επαρχία

Πόσοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές - Οι αριθμοί ανά επαρχία

  •  19.04.2026 - 11:45
Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος και «καρφώθηκε» σε τοίχο οικίας - Οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος και «καρφώθηκε» σε τοίχο οικίας - Οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη

  •  19.04.2026 - 10:59
Δήμος Γεωργιάδης: «Αποστολή μου είναι να φέρω τη νέα γενιά κοντά στην Κερύνεια»

Δήμος Γεωργιάδης: «Αποστολή μου είναι να φέρω τη νέα γενιά κοντά στην Κερύνεια»

  •  19.04.2026 - 10:52
Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

  •  19.04.2026 - 12:04
Ανέκοψαν 22χρονο σε όχημα με φιμέ τζάμια - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή του

Ανέκοψαν 22χρονο σε όχημα με φιμέ τζάμια - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή του

  •  19.04.2026 - 10:15
Influencer πάτησε κατά λάθος τον δίχρονο γιο της με το αυτοκίνητο: «Δεν ξέρω πώς συνέβη»

Influencer πάτησε κατά λάθος τον δίχρονο γιο της με το αυτοκίνητο: «Δεν ξέρω πώς συνέβη»

  •  19.04.2026 - 11:20

