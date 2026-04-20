Δεν υπάρχουν σχέδια για νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ: «Παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή»

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαίλ Μπαγκάι υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκομίσει διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες, προσθέτοντας ότι η στάση τους δεν συμβάλλει σε θετικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη δεν εξετάζει επί του παρόντος νέα διαδικασία διαλόγου με την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή εφαρμογής της, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό και πραγματοποιώντας ενέργειες που, όπως είπε, αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο. Ο Μπαγκάι ανέφερε ότι το Ιράν ενημέρωσε σχετικά τον Πακιστανό διαμεσολαβητή, επισημαίνοντας ότι αμερικανικές ενέργειες περιλάμβαναν επιθέσεις σε ιρανικά πλοία και υποδομές, καθώς και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι είχε υποβληθεί πρόταση δέκα σημείων, η οποία συζητήθηκε στο Ισλαμαμπάντ, ενώ υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν ασφαλή πριν από τις επιθέσεις που αποδίδονται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιδεικνύουν σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις. «Αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται αντί να διαδραματίζουν θετικό ρόλο. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους Αμερικανούς να πουν την αλήθεια, μας κατηγορούν πάντα. Φαίνεται ότι η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή».

