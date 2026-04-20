Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΔΙΕΘΝΗ

Δεν υπάρχουν σχέδια για νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ: «Παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή»

 20.04.2026 - 11:00
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παραβίαση συμφωνιών και εχθρικές ενέργειες κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνομιλιών.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαίλ Μπαγκάι υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκομίσει διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες, προσθέτοντας ότι η στάση τους δεν συμβάλλει σε θετικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη δεν εξετάζει επί του παρόντος νέα διαδικασία διαλόγου με την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή εφαρμογής της, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό και πραγματοποιώντας ενέργειες που, όπως είπε, αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο. Ο Μπαγκάι ανέφερε ότι το Ιράν ενημέρωσε σχετικά τον Πακιστανό διαμεσολαβητή, επισημαίνοντας ότι αμερικανικές ενέργειες περιλάμβαναν επιθέσεις σε ιρανικά πλοία και υποδομές, καθώς και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι είχε υποβληθεί πρόταση δέκα σημείων, η οποία συζητήθηκε στο Ισλαμαμπάντ, ενώ υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν ασφαλή πριν από τις επιθέσεις που αποδίδονται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιδεικνύουν σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις.  «Αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται αντί να διαδραματίζουν θετικό ρόλο. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους Αμερικανούς να πουν την αλήθεια, μας κατηγορούν πάντα. Φαίνεται ότι η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος
Βαρύ πένθος στον Αρακαπά – Πέθανε ο πατήρ Αντρέας – Πότε θα γίνει η κηδεία του - Φωτογραφία
Καλή ευκαιρία: Στο «σφυρί» πάνω από 100 αντικείμενα από την Αστυνομία – Από μοτοσικλέτες μέχρι… κοσμήματα – Δείτε φωτογραφίες
«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών
Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι άποψη έχουν οι Κύπριες γυναίκες για τους Κύπριους άντρες – H απάντηση εξέπληξε μας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οριστική μη έκδοση Ουκρανού για λόγους κινδύνου εξευτελιστικής μεταχείρισης

 20.04.2026 - 10:57
Επόμενο άρθρο

Μαζική κινητοποίηση των Λαρνακέων για λιμάνι και μαρίνα - Πότε και πού θα γίνει

 20.04.2026 - 11:04
Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  20.04.2026 - 11:12
Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

  •  20.04.2026 - 08:14
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: Το στοίχημα για ένταξη στη νέα Βουλή – Η ενισχυτική «κρυφή» ψήφος και τα ανοιχτά ζητήματα

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: Το στοίχημα για ένταξη στη νέα Βουλή – Η ενισχυτική «κρυφή» ψήφος και τα ανοιχτά ζητήματα

  •  20.04.2026 - 06:27
Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

  •  20.04.2026 - 10:52
Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

  •  20.04.2026 - 10:30
«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών

«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών

  •  20.04.2026 - 09:07
Καλή ευκαιρία: Στο «σφυρί» πάνω από 100 αντικείμενα από την Αστυνομία – Από μοτοσικλέτες μέχρι… κοσμήματα – Δείτε φωτογραφίες

Καλή ευκαιρία: Στο «σφυρί» πάνω από 100 αντικείμενα από την Αστυνομία – Από μοτοσικλέτες μέχρι… κοσμήματα – Δείτε φωτογραφίες

  •  20.04.2026 - 09:31
ΟΜΟΝΟΙΑ: Έντονη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση σε Κουλιμπαλί - Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία

ΟΜΟΝΟΙΑ: Έντονη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση σε Κουλιμπαλί - Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία

  •  20.04.2026 - 09:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα