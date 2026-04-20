Οριστική μη έκδοση Ουκρανού για λόγους κινδύνου εξευτελιστικής μεταχείρισης

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Ουκρανός υπήκοος εγκατέλειψε την Ουκρανία «νόμιμα, μέσω του αερολιμένα της Οδησσού, στις 15.11.17» και ότι από το 2018 «διαμένει μέχρι σήμερα νόμιμα» στην Κύπρο, ενώ η οικογένειά του, που έφθασε το 2022 στην Κύπρο, τελεί υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι Ουκρανικές αρχές είχαν επιχειρήσει επανειλημμένα να εξασφαλίσουν ένταλμα σύλληψης, με δύο απορρίψεις από τα Ουκρανικά Δικαστήρια το 2018, λόγω μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το πρώτο αίτημα απορρίφθηκε επειδή ο Ουκρανός «ουδέποτε είχε αποκτήσει το καθεστώς υπόπτου». Το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο αίτημα, ενώ το τρίτο έγινε δεκτό «παρά το ότι τα δεδομένα δεν είχαν μεταβληθεί». Το Εφετείο έλαβε υπόψη του ότι οι δύο πρώτες απορριπτικές αποφάσεις δεν εφεσιβλήθηκαν από τις Ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα έκδοσης, ο Ουκρανός φέρεται να είχε ρόλο οργανωτή σε σχέδιο υπεξαίρεσης περιουσίας κρατικής εταιρείας στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, η Υπουργός Δικαιοσύνης, στην εξουσιοδότηση της διαδικασίας έκδοσης, ανέφερε ότι ο Ουκρανός «συνωμότησε με στόχο την αποξένωση περιουσίας» που ανήκε στην εν λόγω εταιρεία, «με σκοπό το προσωπικό κέρδος και όφελος».

Αναφέρεται επίσης ότι είχε «παράνομη πρόσβαση σε όλες τις εμπιστευτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες» της εν λόγω εταιρείας, ενώ για το δεύτερο αδίκημα, τα έγγραφα κάνουν λόγο για «παράνομη υπερεκτίμηση του κόστους των εργασιών συνολικού ύψους 31.488.068,40 Ουκρανικών γρίβνα εκ των οποίων ποσό ύψους 21.360.062,64 Ουκρανικών γρίβνα καταβλήθηκε πραγματικά και προκάλεσε στην κρατική εταιρεία ζημιά ισόποσης αξίας».

Ο Ουκρανός υποστήριξε ότι η δίωξη είναι πολιτικά υποκινούμενη και ότι ο ίδιος είχε δεχθεί απειλές από ισχυρά πρόσωπα. Όπως κατέθεσε, οι Ουκρανικές αρχές «χρησιμοποιώντας ψυχολογική βία, ακόμα και στα ανήλικα τέκνα του», επιχείρησαν να επιδώσουν έγγραφα στη σύζυγό του.

Το Εφετείο έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη μαρτυρία καθηγητή, πρώην μέλους για την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος όπως σημειώνεται στην απόφαση «είχε προσωπική γνώση για την κατάσταση πραγμάτων που επικρατούσε στην Ουκρανία, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα». Ο ίδιος ανέφερε ότι στις Ουκρανικές φυλακές «επικρατούν συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και ότι το σύστημα δικαιοσύνης «εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα σοβαρής ανησυχίας». Την ίδια ώρα, υποστήριξε ότι σε περίπτωση που ο Εφεσίβλητος εκδίδετο στην Ουκρανία, «υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην τύγχανε δίκαιης δίκης από ανεξάρτητο και αμερόληπτο Δικαστήριο και ότι οι συνθήκες κράτησης του θα είναι εξευτελιστικές, κατά παράβαση των Άρθρων 6 και 3 της ΕΣΔΑ».

Το Εφετείο έκρινε ότι οι εγγυήσεις που παρείχαν οι Ουκρανικές αρχές δεν ήταν επαρκείς για να αναιρέσουν τον κίνδυνο. Η απόφαση αναφέρει ότι οι ουκρανικές διαβεβαιώσεις «δεν αναιρούν τις σοβαρές και τεκμηριωμένες ανησυχίες» για τις συνθήκες κράτησης και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όπως σημειώνεται, η έκδοση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ουσιαστική πιθανότητα απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης» και σε διαδικασία που δεν θα πληρούσε τα εχέγγυα δίκαιης δίκης.

Ως εκ τούτου, το Εφετείο επικύρωσε την κρίση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, διατηρώντας την απόρριψη του αιτήματος έκδοσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ