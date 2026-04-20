Οριστική μη έκδοση Ουκρανού για λόγους κινδύνου εξευτελιστικής μεταχείρισης
Οριστική μη έκδοση Ουκρανού για λόγους κινδύνου εξευτελιστικής μεταχείρισης

 20.04.2026 - 10:57
Το Εφετείο με ομόφωνη απόφασή του ημερομηνίας 9 Απριλίου 2026, απέρριψε την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα και επικύρωσε την πρωτόδικη κρίση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο απέρριψε αίτημα των Ουκρανικών αρχών για έκδοση Ουκρανού υπηκόου. Η υπόθεση αφορά κατηγορίες υπεξαίρεσης και κατάχρησης εξουσίας σε σχέση με κρατική εταιρεία της Ουκρανίας, κατά τα έτη 2015-2016, με ζημιές που, σύμφωνα με τα ουκρανικά έγγραφα, ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια γρίβνα.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Ουκρανός υπήκοος εγκατέλειψε την Ουκρανία «νόμιμα, μέσω του αερολιμένα της Οδησσού, στις 15.11.17» και ότι από το 2018 «διαμένει μέχρι σήμερα νόμιμα» στην Κύπρο, ενώ η οικογένειά του, που έφθασε το 2022 στην Κύπρο, τελεί υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι Ουκρανικές αρχές είχαν επιχειρήσει επανειλημμένα να εξασφαλίσουν ένταλμα σύλληψης, με δύο απορρίψεις από τα Ουκρανικά Δικαστήρια το 2018, λόγω μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το πρώτο αίτημα απορρίφθηκε επειδή ο Ουκρανός «ουδέποτε είχε αποκτήσει το καθεστώς υπόπτου». Το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο αίτημα, ενώ το τρίτο έγινε δεκτό «παρά το ότι τα δεδομένα δεν είχαν μεταβληθεί». Το Εφετείο έλαβε υπόψη του ότι οι δύο πρώτες απορριπτικές αποφάσεις δεν εφεσιβλήθηκαν από τις Ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα έκδοσης, ο Ουκρανός φέρεται να είχε ρόλο οργανωτή σε σχέδιο υπεξαίρεσης περιουσίας κρατικής εταιρείας στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, η Υπουργός Δικαιοσύνης, στην εξουσιοδότηση της διαδικασίας έκδοσης, ανέφερε ότι ο Ουκρανός «συνωμότησε με στόχο την αποξένωση περιουσίας» που ανήκε στην εν λόγω εταιρεία, «με σκοπό το προσωπικό κέρδος και όφελος».

Αναφέρεται επίσης ότι είχε «παράνομη πρόσβαση σε όλες τις εμπιστευτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες» της εν λόγω εταιρείας, ενώ για το δεύτερο αδίκημα, τα έγγραφα κάνουν λόγο για «παράνομη υπερεκτίμηση του κόστους των εργασιών συνολικού ύψους 31.488.068,40 Ουκρανικών γρίβνα εκ των οποίων ποσό ύψους 21.360.062,64 Ουκρανικών γρίβνα καταβλήθηκε πραγματικά και προκάλεσε στην κρατική εταιρεία ζημιά ισόποσης αξίας».

Ο Ουκρανός υποστήριξε ότι η δίωξη είναι πολιτικά υποκινούμενη και ότι ο ίδιος είχε δεχθεί απειλές από ισχυρά πρόσωπα. Όπως κατέθεσε, οι Ουκρανικές αρχές «χρησιμοποιώντας ψυχολογική βία, ακόμα και στα ανήλικα τέκνα του», επιχείρησαν να επιδώσουν έγγραφα στη σύζυγό του.

Το Εφετείο έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη μαρτυρία καθηγητή, πρώην μέλους για την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος όπως σημειώνεται στην απόφαση «είχε προσωπική γνώση για την κατάσταση πραγμάτων που επικρατούσε στην Ουκρανία, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα». Ο ίδιος ανέφερε ότι στις Ουκρανικές φυλακές «επικρατούν συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και ότι το σύστημα δικαιοσύνης «εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα σοβαρής ανησυχίας». Την ίδια ώρα, υποστήριξε ότι σε περίπτωση που ο Εφεσίβλητος εκδίδετο στην Ουκρανία, «υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην τύγχανε δίκαιης δίκης από ανεξάρτητο και αμερόληπτο Δικαστήριο και ότι οι συνθήκες κράτησης του θα είναι εξευτελιστικές, κατά παράβαση των Άρθρων 6 και 3 της ΕΣΔΑ».

Το Εφετείο έκρινε ότι οι εγγυήσεις που παρείχαν οι Ουκρανικές αρχές δεν ήταν επαρκείς για να αναιρέσουν τον κίνδυνο. Η απόφαση αναφέρει ότι οι ουκρανικές διαβεβαιώσεις «δεν αναιρούν τις σοβαρές και τεκμηριωμένες ανησυχίες» για τις συνθήκες κράτησης και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όπως σημειώνεται, η έκδοση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ουσιαστική πιθανότητα απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης» και σε διαδικασία που δεν θα πληρούσε τα εχέγγυα δίκαιης δίκης.

Ως εκ τούτου, το Εφετείο επικύρωσε την κρίση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, διατηρώντας την απόρριψη του αιτήματος έκδοσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η στιγμή που η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη: Το απίθανο βίντεο που τράβηξε αστροναύτης της NASA με iPhone από το διάστημα

Δεν υπάρχουν σχέδια για νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ: «Παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

