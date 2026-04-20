Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Η στιγμή που η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη: Το απίθανο βίντεο που τράβηξε αστροναύτης της NASA με iPhone από το διάστημα
ΔΙΕΘΝΗ

Η στιγμή που η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη: Το απίθανο βίντεο που τράβηξε αστροναύτης της NASA με iPhone από το διάστημα

 20.04.2026 - 10:52
Η στιγμή που η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη: Το απίθανο βίντεο που τράβηξε αστροναύτης της NASA με iPhone από το διάστημα

Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης αποστολής τους μέχρι και την αθέατη -μέχρι πρόσφατη- πλευρά της Σελήνης το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASAπέτυχε αυτό που κανένας άνθρωπος δεν είχε καταφέρει εδώ και 54 χρόνια. Το πλήρωμα του Artemis II έσπασε το ρεκόρ για το μακρύτερο ταξίδι που έχουν κάνει ποτέ άνθρωποι, γύρω από το φεγγάρι και πίσω.

Κατά τη διάρκεια της επτάωρης πτήσης κοντά στη Σελήνη, το πλήρωμα παρακολούθησε μερικές στιγμές που δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια, όπως μια ολική ηλιακή έκλειψη και ένα «Earthset», όπως το χαρακτήρισαν. Το αντίστοιχο δηλαδή του ηλιοβασιλέματος, αλλά από το διάστημα.

Ο κυβερνήτης της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν ανάρτησε τώρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο που έχουμε δει από την αποστολή Artemis II. Ο 50χρονος αστροναύτης τράβηξε με το iPhone 17 Pro Max που δόθηκε σε κάθε μέλος του πληρώματος, τη Γη να κρύβεται πίσω από τη Σελήνη λίγο-λίγο.

 

Ο Wiseman χαρακτήρισε την εμπειρία ως «μοναδική ευκαιρία σε αυτή τη ζωή» και έγραψε στο Twitter: «Σαν να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα στην παραλία από το πιο απομακρυσμένο σημείο του σύμπαντος, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να τραβήξω ένα βίντεο με το κινητό μου τηλέφωνο. Μπορείτε να ακούσετε το κλείστρο της Nikon καθώς η Κριστίνα Κοχ τραβάει ασταμάτητα και καταγράφει αυτές τις εξαιρετικές φωτογραφίες της δύσης της Γης μέσω του φακού 400 mm. Ο Βίκτορ Γκλόβερ βρισκόταν στο παράθυρο 3 και παρακολουθούσε με τον Τζέρεμι Χάνσεν δίπλα του».Στο σχόλιό στην ανάρτηση λέει επίσης ο κυβερνήτης του Artemis II: «Μόλις που μπορούσα να δω τη Σελήνη μέσα από το παράθυρο της θύρας πρόσδεσης, αλλά το iPhone είχε το τέλειο μέγεθος για να αποτυπώσει τη θέα. Αυτό το πλάνο είναι αμοντάριστο, χωρίς καμία επεξεργασία και με ζουμ «8x», κάτι που είναι αρκετά συγκρίσιμο με την όραση του ανθρώπινου ματιού. Απολαύστε την».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

 20.04.2026 - 10:52
Επόμενο άρθρο

Οριστική μη έκδοση Ουκρανού για λόγους κινδύνου εξευτελιστικής μεταχείρισης

 20.04.2026 - 10:57
Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

  •  20.04.2026 - 11:12
  •  20.04.2026 - 08:14
  •  20.04.2026 - 06:27
Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

  •  20.04.2026 - 10:52
  •  20.04.2026 - 10:30
  •  20.04.2026 - 09:07
  •  20.04.2026 - 09:31
  •  20.04.2026 - 09:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα