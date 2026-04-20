Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

Μια σοκαριστική είδηση έφερε στο φως ρεπορτάζ του Philenews και της δημοσιογράφου, Ιωάννα Μάτζιηπα.

Δεκατετράχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού στις 5 Νοεμβρίου 2025 με αφόρητους πόνους, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν έγκυος 34 χρονών με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν άμεσα σε τοκετό , ενημερώνοντας στη συνέχεια την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πρόκειται για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, με την ανήλικη να υποστηρίζει ότι η σύλληψη του παιδιού προήλθε από βιασμό.

Σημειώνεται ότι η 14χρονη, μετά το εξιτήριο της από το νοσοκομείο, μεταφέρθηκε στο «Σπίτι του Παιδιού».

Μάλιστα στις καταθέσεις τις ανέφερε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι οδήγησαν το πρωί της Κυριακής 19χρονο ύποπτο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την προφυλάκισή του για πέντε ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ανήλικη σε νέα κατάθεση τον Γενάρη του 2026, έδωσε νέα εκδοχή των γεγονότων, λέγοντας ότι το περιστατικό συνέβη κοντά σε περίπτερο στη γειτονιά της, όπου την προσέγγισε άγνωστος Σύρος όπου την μετέφερε σε απόμερο σημείο στη Λεμεσό και την βίασε.

Σε άλλη κατάθεση ανέφερε ότι βρισκόταν σε πάρκο κοντά στο σπίτι της μαζί με μία άλλη ανήλικη, όταν πλησίασε ένας άνδρας, ο οποίος την οδήγησε στο αυτοκίνητό του.

Αρχικά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η συμπεριφορά του ήταν φιλική προς εκείνη, ωστόσο, στη συνέχεια κλείδωσε τις πόρτες του αυτοκινήτου, μεταφέροντας την σε απόμερη περιοχή όπους και της πρόσφερε ένα ενεργειακό ποτό και αργότερα ένα μπισκότο.

Η ανήλικη όπως ισχυρίστηκε, μετά την κατανάλωση τους, δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη ενώ συνειδητοποίησε αργότερα ότι είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο.