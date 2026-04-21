Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Απόφαση Μιχαηλίδου: Στο πρόγραμμα κατάρτισης ANAΔ και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι
 21.04.2026 - 13:41
Στους δικαιούχους των Μονοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης της ΑνΑΔ εντάσσονται και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι σύμφωνα με απόφαση της Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλας Μιχαηλίδου, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε στο Γραφείο στις 18 Μαρτίου 2026. Ως αποτέλεσμα της απόφασης τροποποιείται το μέτρο ενίσχυσης, ο υπολογιζόμενος αριθμός καταρτιζόμενων αυξάνεται από 5000 στα 12000 άτομα, ενώ ο προϋπολογισμός του μέτρου ανεβαίνει από 1 εκατ. ευρώ σε 2,6 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2026, αναφέρει επίσης ότι η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και υλοποίηση του Μέτρου είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου καθώς και ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Μέτρου.

Προστίθεται ότι το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων σε εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους, για να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή, για κάλυψη αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους.

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των προγραμμάτων, οι εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιούν προσοντούχους εκπαιδευτές για μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό τους, από εντός ή εκτός της επιχείρησης/οργανισμού τους, από την Κύπρο ή το εξωτερικό.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ με την δημοσίευση της παρούσας απόφασης της Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2026. Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά στο υπόλοιπο μέρος του μέτρου, εξακολουθεί να ισχύει η αξιολόγηση της Εφόρου, «όπως εκτίθεται στην Απόφαση της με αριθμό 441 και ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2023».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πάλμας για αγνοούμενους: «Η Πολιτεία οφείλει να δώσει απαντήσεις»

 21.04.2026 - 13:32
Επόμενο άρθρο

Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα μέχρι τις 6 Μαΐου

 21.04.2026 - 13:58
Είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να συμμετάσχουμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  21.04.2026 - 14:48
  •  21.04.2026 - 14:19
  •  21.04.2026 - 14:10
  •  21.04.2026 - 14:57
  •  21.04.2026 - 14:07
  •  21.04.2026 - 14:42
  •  21.04.2026 - 12:12
  •  21.04.2026 - 14:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα