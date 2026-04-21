Απόφαση Μιχαηλίδου: Στο πρόγραμμα κατάρτισης ANAΔ και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι

Η απόφαση, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2026, αναφέρει επίσης ότι η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και υλοποίηση του Μέτρου είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου καθώς και ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Μέτρου.

Προστίθεται ότι το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων σε εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους, για να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή, για κάλυψη αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους.

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των προγραμμάτων, οι εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιούν προσοντούχους εκπαιδευτές για μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό τους, από εντός ή εκτός της επιχείρησης/οργανισμού τους, από την Κύπρο ή το εξωτερικό.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ με την δημοσίευση της παρούσας απόφασης της Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2026. Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά στο υπόλοιπο μέρος του μέτρου, εξακολουθεί να ισχύει η αξιολόγηση της Εφόρου, «όπως εκτίθεται στην Απόφαση της με αριθμό 441 και ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2023».