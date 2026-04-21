Πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας - Σημαντική μορφή της σύγχρονης ελληνικής μουσικής

 21.04.2026 - 20:16
Πέθανε στα 80 του ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας - Δημιουργός με διεθνή πορεία, σημαντικές συνεργασίες και καθοριστικό αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Φτωχότερος είναι πλέον ο χώρος των τεχνών στην Ελλάδα, καθώς πέθανε ο σπουδαίος συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας σε ηλικία 80 ετών.

Η είδηση του θανάτου του Κυριάκου Σφέτσα έγινε γνωστή μέσω ανακοινώσεων τοπικών φορέων της Λευκάδας, με την απώλειά του να προκαλεί συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο Κυριάκος Σφέτσας υπήρξε ένας δημιουργός με σπάνιο εύρος. Μια από τις πλέον ιστορικές στιγμές της καριέρας του καταγράφηκε τον Αύγουστο του 1964, όταν συνόδευσε στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας στην τελευταία της εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους.

Ο Κυριάκος Σφέτσας γεννήθηκε στην Αμφιλοχία και μεγάλωσε στη Λευκάδα, όπου ήρθε σε επαφή με τη μουσική από νεαρή ηλικία, συμμετέχοντας στη Φιλαρμονική και σπουδάζοντας στο Εθνικό Ωδείο της πόλης, δίπλα στον Φώτη Βλάχο. Στη συνέχεια φοίτησε στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, με δασκάλους την Κρίνο Καλομίρη στο πιάνο και τον Μιχάλη Βούρτση στη θεωρία.

Ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία του υπήρξε το 1964, όταν στη Λευκάδα συνόδευσε στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας στην τελευταία της εμφάνιση στην Ελλάδα. Μετά τη δικτατορία του 1967 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου, με υποτροφία του γαλλικού κράτους, συνέχισε τις σπουδές του κοντά στον Μαξ Ντόιτς, ενώ συνεργάστηκε και επηρεάστηκε από προσωπικότητες όπως ο Γιάννης Ξενάκης, ο Λουίτζι Νόνο και ο Ανρί Ντυτιγιέ.

Τα έργα του άρχισαν να παρουσιάζονται διεθνώς, αποσπώντας θετικές κριτικές, ενώ συμμετείχε σε σημαντικά φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής στη Γαλλία. Το 1974 κυκλοφόρησε στο Παρίσι ένα από τα πρώτα έργα τετρακαναλικής ηλεκτροακουστικής μουσικής, ενώ στην Ελλάδα έκανε το συνθετικό του ντεμπούτο το 1971.

Η επιστροφή και η εποχή του Τρίτου Προγράμματος

Επιστρέφοντας μόνιμα στην Ελλάδα το 1975, συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζιδάκι στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και αργότερα ανέλαβε διευθυντικές θέσεις στα ραδιοφωνικά προγράμματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μουσική φυσιογνωμία τους. Παράλληλα, συνέθεσε μουσική για τον κινηματογράφο, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1980 για την ταινία «Παραγγελία» του Παύλου Τάσιου.

ΠΗΓΗ: athensvoice.gr

Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

