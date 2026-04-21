Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, 64χρονος άντρας έχασε τη ζωή του από εισπνοή υγραερίου, ενώ η σύζυγός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, διασωληνώθηκε και εισήχθη στην Εντατική, με την κατάστασή της να κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το ζευγάρι εντοπίστηκε από το γιο τους όταν αυτός μετέβη στο σπίτι των γονιών του όπου και τους εντόπισε αναίσθητους.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στην κατοικία του ζευγαριού έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού για εξετάσεις.

Από τις περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στην κουζίνα υπήρχε διαρροή υγραερίου.