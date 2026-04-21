ΑρχικήΟικονομία
Θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας: Πότε αρχίζουν οι κρατήσεις - Βίρα τις άγκυρες για Πειραιά με το AF Marina

Οι κρατήσεις για την πολυαναμενόμενη εποχική θαλάσσια επιβατική σύνδεση μεταξύ Λεμεσού και Πειραιά ανοίγουν επίσημα αύριο, 22 Απριλίου 2026, στις 10:00 το πρωί, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην ενίσχυση των θαλάσσιων δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Η φετινή περίοδος συνοδεύεται από μια σημαντική επιχειρησιακή εξέλιξη, καθώς το πλοίο AF Marina τίθεται στην υπηρεσία της γραμμής, αντικαθιστώντας το Daleela. Η ένταξη του AF Marina αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευση για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η θαλάσσια σύνδεση Λεμεσού–Πειραιά αποτελεί μια ολοένα και πιο δημοφιλή επιλογή, προσφέροντας στους επιβάτες μια άνετη και γραφική εναλλακτική λύση έναντι των αεροπορικών μετακινήσεων, ενώ παράλληλα στηρίζει τον τουρισμό και την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα. Η επερχόμενη σεζόν αναμένεται να κτιστεί πάνω στην επιτυχία των προηγούμενων ετών, με την αναμενόμενη ζήτηση από Κύπριους και ξένους ταξιδιώτες να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους από αύριο μέσω των επίσημων καναλιών κρατήσεων. Λόγω της μεγάλης εποχικής ζήτησης, συστήνεται στο κοινό να προχωρήσει σε έγκαιρες κρατήσεις.

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παροχή ασφαλών, ευχάριστων και προσιτών ταξιδιών, συμβάλλοντας στον στρατηγικό στόχο της επανασύνδεσης της Κύπρου με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, τις υπηρεσίες επί του πλοίου και τις επιλογές έκδοσης εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα με το άνοιγμα των κρατήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://scandroholding.com

 

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

