Θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας: Πότε αρχίζουν οι κρατήσεις - Βίρα τις άγκυρες για Πειραιά με το AF Marina

Η φετινή περίοδος συνοδεύεται από μια σημαντική επιχειρησιακή εξέλιξη, καθώς το πλοίο AF Marina τίθεται στην υπηρεσία της γραμμής, αντικαθιστώντας το Daleela. Η ένταξη του AF Marina αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευση για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η θαλάσσια σύνδεση Λεμεσού–Πειραιά αποτελεί μια ολοένα και πιο δημοφιλή επιλογή, προσφέροντας στους επιβάτες μια άνετη και γραφική εναλλακτική λύση έναντι των αεροπορικών μετακινήσεων, ενώ παράλληλα στηρίζει τον τουρισμό και την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα. Η επερχόμενη σεζόν αναμένεται να κτιστεί πάνω στην επιτυχία των προηγούμενων ετών, με την αναμενόμενη ζήτηση από Κύπριους και ξένους ταξιδιώτες να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους από αύριο μέσω των επίσημων καναλιών κρατήσεων. Λόγω της μεγάλης εποχικής ζήτησης, συστήνεται στο κοινό να προχωρήσει σε έγκαιρες κρατήσεις.

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παροχή ασφαλών, ευχάριστων και προσιτών ταξιδιών, συμβάλλοντας στον στρατηγικό στόχο της επανασύνδεσης της Κύπρου με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, τις υπηρεσίες επί του πλοίου και τις επιλογές έκδοσης εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα με το άνοιγμα των κρατήσεων.

