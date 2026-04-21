ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κάθοδος FBI για την υπόθεση «Σάντυ»: Ποια ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν οι Αμερικανοί πράκτορες

 21.04.2026 - 22:27
Κάθοδος FBI για την υπόθεση «Σάντυ»: Ποια ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν οι Αμερικανοί πράκτορες

Τα απόνερα του «τσουνάμι» Σάντυ έφτασαν μέχρι τις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, με το FBI, να μπαίνει κι αυτό στο πεδίο των ερευνών της πολύκροτης υπόθεσης και την φήμη της γυναίκας από κωμόπολη στην ανατολική Λευκωσία να εξαπλώνεται στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, ο Κώστας Φυτιρής ανέβηκε τον λόφο του Προεδρικού στις 11 το πρωί, μισή ώρα πριν από την έναρξη του Υπουργικού προκειμένου να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πορεία των ερευνών.

«Είναι σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, γίνεται συστηματική εργασία, συνεχής αξιολόγηση όλων των δεδομένων», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Και τότε σημειώθηκε ακόμη μια ανατροπή, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης τελικά να μην εισηγείται ως αναμενόταν τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακοινώνει κατά την εναρκτήρια δήλωση του Υπουργικού, την κάθοδο κλιμακίου του FBI.

«Επικοινώνησα με την αμερικανική κυβέρνηση και ζήτησα την συνδρομή του FBI. Η ανταπόκριση ήταν αμέσως θετική. Τις επόμενες μέρες, ομάδα θα έρθει στην Κύπρο για να συνδράμει στις έρευνες που γίνονται», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η πλάστιγγα προς την πλευρά του μη διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή έγειρε, μετά την χθεσινή ενημέρωση που έτυχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Επί της ουσίας το θέμα δεν τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού, το οποίο φυσικά δεν κλήθηκε να λάβει αποφάσεις. Αντιθέτως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πήρε πάνω του την ευθύνη για τον χειρισμό της υπόθεσης, με στόχο την ταχεία διερεύνηση και την ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος.

«Από την πρώτη στιγμή ως Κυβέρνηση αποδείξαμε στην πράξη ότι είναι μηδενική η ανοχή μας σε ζητήματα που αφορούν, θέματα που πλήττουν το κράτος δικαίου.»
Νίκος Χριστοδουλίδης

Ξεκαθαρίζει ο Φυτιρής

Σε επικοινωνία που είχε ο Alpha με τον Κώστα Φυτιρή ο οποίος αναχώρησε χωρίς να προβεί σε δηλώσεις, ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση το FBI δεν θα υποκαταστήσει το έργο της Αστυνομίας. Ειδικότερα, οι Αμερικανοί πράκτορες θα θέσουν στο μικροσκόπιο τους καταθέσεις και μαρτυρίες εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος, γιατί και με ποιο σκοπό σύνταξε τα επίμαχα μηνύματα.

Η δικανική εξέταση ηλεκτρονικών συσκευών και τεκμηρίων, θα παραμείνει στην δικαιοδοσία της Europol.

Η τεχνολογική συνδρομή που έχει ζητηθεί από το FBI θα κλειδώσει διάφορες πτυχές της υπόθεσης που παραμένουν ανοικτές, προκειμένου να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση στην κοινωνία για την υπόθεση.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ακόμη ότι με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τη διερεύνηση της υπόθεσης, δεν προκύπτει ανάγκη διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Απόφαση πάντως που ήδη προκαλεί αντιδράσεις.

«Θα μπορούσε να διοριστεί ένας ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν πολιτικές επεμβάσεις», ανέφερε ο Νομικός, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης.

Και τον Μακάριο Δρουσιώτη να απασφαλίζει εξαπολύοντας επίθεση στον Νίκο Χριστοδουλίδη

«Ο Χριστοδουλίδης εξευτελίζει το κράτος. Δεν έχουμε στην Κύπρο 2-3 ανθρώπους υπεράνω υποψίας, οι οποίοι έχουν γνώση της κυπριακής πραγματικότητας, για να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και θα κάνουμε εισαγωγή από την Αμερική; Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ. Μόνο μια διέξοδος υπάρχει: Ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές από την Κύπρο υπεράνω υποψίας. Οτιδήποτε άλλο είναι προσπάθεια συγκάλυψης», σημείωσε ο Μακάριος Δρουσιώτης

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

  •  21.04.2026 - 17:58
Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

  •  21.04.2026 - 19:43
Κάθοδος FBI για την υπόθεση «Σάντυ»: Ποια ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν οι Αμερικανοί πράκτορες

Κάθοδος FBI για την υπόθεση «Σάντυ»: Ποια ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν οι Αμερικανοί πράκτορες

  •  21.04.2026 - 22:27
Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

  •  21.04.2026 - 18:28
Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

  •  21.04.2026 - 22:02
Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

  •  21.04.2026 - 20:52
Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

  •  21.04.2026 - 17:39
Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

  •  21.04.2026 - 18:45

