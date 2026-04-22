Στο κελί για πέντε μέρες 27χρονος για υπόθεση ναρκωτικών

 22.04.2026 - 18:34
Διάταγμα κράτησης 5 ημερών εξέδωσε σήμερα, Τετάρτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 27χρονου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών ανέκοψαν για έλεγχο το απόγευμα της Τρίτης σε περιοχή της Πάφου, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε άντρας ηλικίας 27 ετών, έχοντας ως συνοδηγό γυναίκα ηλικίας 33 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία κατά την έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκαν πέντε συσκευασίες που περιείχαν πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους περίπου 6 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες που περιείχαν άσπρη ουσία, ομοιάζουσα με κοκαΐνη, συνολικού βάρους ενός περίπου γραμμαρίου και έξι συσκευασίες που περιείχαν άσπρη κρυσταλλική ουσία, ομοιάζουσα με μεθαμφεταμίνη, συνολικού βάρους ενός περίπου ενός γραμμαρίου.

Ο 27χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι οι ουσίες ανήκουν στον ίδιο και συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε περαιτέρω έρευνα στο όχημα εντοπίστηκε επίσης χρηματικό ποσό, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Ακολούθως, ο 27χρονος οδηγήθηκε στην οικία του για διεξαγωγή έρευνας δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Κατά την είσοδο των μελών της ΥΚΑΝ στην οικία, σε υπνοδωμάτιο στον πρώτο όροφο εντοπίστηκαν δύο άγνωστα πρόσωπα.

Ένα εξ αυτών τράπηκε σε φυγή πηδώντας από μπαλκονόπορτα, χωρίς να καταστεί δυνατή η ανακοπή και εξακρίβωση των στοιχείων του.

Το δεύτερο πρόσωπο, άντρας ηλικίας 28 ετών, ανακόπηκε και διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις ότι διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Σε άλλο υπνοδωμάτιο στον πρώτο όροφο, το οποίο ήταν κλειδωμένο και για το οποίο τα κλειδιά εντοπίστηκαν στην κατοχή του 27χρονου, εντοπίστηκαν δεκατρείς συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους 14 περίπου γραμμαρίων.

Ακόμη βρέθηκαν 161 συσκευασίες που περιείχαν φυτική ύλη ομοιάζουσα με συνθετική κάνναβη, συνολικού βάρους 40 περίπου γραμμαρίων, μία ζυγαριά ακριβείας με ίχνη κάνναβης.

Σήμερα, ο 27χρονος οδηγήθηκε  ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησής του. Το Κλιμάκιο Πάφου της ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

