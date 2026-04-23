Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει για τα όσα κατέθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης - «Το ένα μετά το άλλο καταρρέουν»

 23.04.2026 - 13:21
Σε καθοριστικό στάδιο φαίνεται να εισέρχονται οι έρευνες της Αστυνομίας γύρω από την υπόθεση «Σάντυ», με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Χθες, μέλη της ανακριτικής ομάδας μετέβησαν στη Λεμεσό, όπου είχαν συνάντηση με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Η κατάθεσή του διήρκεσε περίπου μία ώρα, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν έχει γνώση για οποιαδήποτε εμπλοκή ή σύνδεσή του με την υπόθεση.

Όπως ανέφερε, η τοποθέτησή του επικεντρώθηκε σε αναφορές που σχετίζονται με όσα καταγράφονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, κάνοντας λόγο για «μυθοπλασία». Παράλληλα, σημείωσε ότι η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως γύρω από τα μηνύματα και σε αναφορές στην «αδελφότητα».

«Ο Δρουσιώτης έγραψε δύο βιβλία και τώρα τα πλαισιώνει με τους ισχυρισμούς τους για την Σάντυ. Σύμπτωση που το έκανε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Βεβαίως έκανε ότι έκανε για προεκλογικές σκοπιμότητες», επεσήμανε.

 

Σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε την υπόθεση «για γέλια και για κλάματα», τονίζοντας ότι δεν είχε ποτέ προηγουμένως οποιαδήποτε ενημέρωση ή γνώση για τα όσα διερευνώνται.

Την ίδια ώρα, εκτίμησε πως «ένα προς ένα τα σενάρια καταρρέουν ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτει πρόθεση για λήψη καταθέσεων από μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

ΕΟΑΛ: Θα λάβουν μέτρα όπου υπάρχει αδιαφορία ιδιοκτητών οικοδομών

Αβέρωφ Νεοφύτου για Άτυπη Σύνοδο: «Η Κύπρος οφείλει να μιλήσει με αυτοπεποίθηση και ενιαία φωνή»

ΠτΔ: Κοινή βούληση Κύπρου και Λιθουανίας για ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων - Δείτε φωτογραφίες

Στην κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Λιθουανίας, καθώς και την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τους εντός της ΕΕ, αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας κ. Γκιτάνας Ναουσέντα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο.

