Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει για τα όσα κατέθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης - «Το ένα μετά το άλλο καταρρέουν»

Χθες, μέλη της ανακριτικής ομάδας μετέβησαν στη Λεμεσό, όπου είχαν συνάντηση με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Η κατάθεσή του διήρκεσε περίπου μία ώρα, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν έχει γνώση για οποιαδήποτε εμπλοκή ή σύνδεσή του με την υπόθεση.

Όπως ανέφερε, η τοποθέτησή του επικεντρώθηκε σε αναφορές που σχετίζονται με όσα καταγράφονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, κάνοντας λόγο για «μυθοπλασία». Παράλληλα, σημείωσε ότι η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως γύρω από τα μηνύματα και σε αναφορές στην «αδελφότητα».

«Ο Δρουσιώτης έγραψε δύο βιβλία και τώρα τα πλαισιώνει με τους ισχυρισμούς τους για την Σάντυ. Σύμπτωση που το έκανε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Βεβαίως έκανε ότι έκανε για προεκλογικές σκοπιμότητες», επεσήμανε.

Σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε την υπόθεση «για γέλια και για κλάματα», τονίζοντας ότι δεν είχε ποτέ προηγουμένως οποιαδήποτε ενημέρωση ή γνώση για τα όσα διερευνώνται.

Την ίδια ώρα, εκτίμησε πως «ένα προς ένα τα σενάρια καταρρέουν ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτει πρόθεση για λήψη καταθέσεων από μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος.