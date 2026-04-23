ΕΟΑΛ: Θα λάβουν μέτρα όπου υπάρχει αδιαφορία ιδιοκτητών οικοδομών

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό κατάρρευσης οικοδομής, στη Γερμασόγεια, με σημερινή ανακοίνωση του ο ΕΟΑ Λεμεσού απευθύνει εκ νέου δημόσια έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες οικοδομών, καθώς και προς τις διαχειριστικές επιτροπές πολυκατοικιών και άλλων κοινόκτητων οικοδομών, να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ως προς την κατάσταση, τη συντήρηση, τη στατική επάρκεια και την ασφάλεια των οικοδομών τους.

Τονίζεται ότι η παρακολούθηση της κατάστασης μιας οικοδομής και η έγκαιρη λήψη των αναγκαίων μέτρων για επισκευή, προστασία, αποκατάσταση φθορών και άρση οποιασδήποτε επικινδυνότητας δεν αποτελεί θέμα επιλογής, «αλλά σοβαρή ευθύνη των προσώπων που έχουν την κυριότητα, τη διαχείριση ή την ευθύνη λειτουργίας της οικοδομής, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των διαχειριστικών επιτροπών σε σχέση με τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη».

Ιδιαίτερη προσοχή, προστίθεται, πρέπει να δίδεται σε οικοδομές παλαιάς κατασκευής ή σε οικοδομές που παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις φθοράς, όπως ρηγματώσεις, αποκολλήσεις επιχρισμάτων ή στοιχείων σκυροδέματος, αποκάλυψη οπλισμού, υγρασίες, διαβρώσεις, παραμορφώσεις, καθιζήσεις ή άλλα σημεία που δυνατόν να υποδηλώνουν επιδείνωση της κατάστασής τους.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού καλεί όλους τους ιδιοκτήτες και τις διαχειριστικές επιτροπές να προβαίνουν, χωρίς καθυστέρηση, στη διενέργεια ελέγχων και αξιολόγησης των οικοδομών τους από αρμόδιους και κατάλληλα προσοντούχους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), καθώς και, όπου απαιτείται, από εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ.

Υπογραμμίζει, επίσης, πως σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι οικοδομή παρουσιάζει επικινδυνότητα, οι υπόχρεοι οφείλουν να λαμβάνουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα προς άρση του κινδύνου, προστασία των ενοίκων, των χρηστών και των διερχομένων, καθώς και συμμόρφωση με τις υποδείξεις και ειδοποιήσεις της αρμόδιας αρχής.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού καθιστά σαφές ότι, σε περίπτωση αδιαφορίας, παράλειψης ή μη συμμόρφωσης εκ μέρους οποιουδήποτε ιδιοκτήτη και/ή διαχειριστικής επιτροπής σε σχέση με οικοδομή που παρουσιάζει επικινδυνότητα, θα προχωρήσει - όπου τούτο επιβάλλεται και επιτρέπεται από τη νομοθεσία - στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Τα μέτρα αυτά, προσθέτει περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απαγόρευση χρήσης ή/και εκκένωσης της οικοδομής, αποκοπή πρόσβασης ή/και κλεισίματός της, έγερσης διαδικασίας στο Δικαστήριο για την εξασφάλιση σχετικών διαταγμάτων, επιβολή διοικητικών προστίμων, καθώς και έγερση ποινικών διαδικασιών εναντίον οποιουδήποτε αδιαφορεί για την ασφάλεια των συνανθρώπων του, των ενοίκων, των διερχομένων και του ίδιου του εαυτού του.

«Η πρόληψη, η υπευθυνότητα και η έγκαιρη επέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή δυσάρεστων και ενδεχομένως τραγικών συνεπειών», καταλήγει η ανακοίνωση.